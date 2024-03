Fratelli d'Italia, incontro con i biellesi per parlare di elezione diretta premier e abolizione nomina senatori a vita

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Biella organizza per domani, 16 marzo, dalle 15 alle 18, in piazza Santa Marta - Biella, un incontro con i cittadini per illustrare il disegno di legge Costituzionale: “Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”.

L’esame del disegno di legge costituzionale - approvato dal Consiglio dei Ministri n. 57 del 3 novembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni - è stato avviato dalla Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato il 23 novembre 2023.

Il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini illustra il provvedimento, a partire dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri : “Così saranno gli elettori, con il loro voto, a scegliere il Premier. Caduto un Esecutivo, non sarà possibile formarne uno nuovo sostenuto da una maggioranza diversa da quella espressione della volontà degli italiani. Stop ad accordi sottobanco e Governi tecnici”.

Sull'abolizione dei Senatori a Vita: “Lo saranno solo gli ex Capi dello Stato, salvo rinuncia. Mai più nomine di Senatori a vita”. Conclude Franceschini: “La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare”.