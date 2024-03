Team Volley: Bonprix contro Agrate per restare in Serie B2 nazionale.

Il Bonprix TeamVolley torna a calcare il campo del Palasport di Lessona. Sabato alle 20.30 , le Biancoblù ospiteranno Agrate in un altro “set point” virtuale per la permanenza in Serie B2 nazionale. Anche considerando l’ottimo 3-0 esterno dell’andata, di semplice o scontato non ci sarà nulla.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Dobbiamo dare seguito alla vittoria di sabato. Siamo a metà di un trittico di partite fondamentali per l’obiettivo salvezza. Agrate ci segue di un solo punto e – per tutto l’arco della stagione – ha alternato buoni risultati ad inciampi anche inaspettati. Hanno reagito bene al doppio ko con Cagliero e Milano Team Volley inanellando cinque punti tra Lazzate e Busnago: un chiaro monito per noi. La loro fisionomia è un rebus, considerando l’avvicendamento al palleggio e l’alternanza nei posti 4 e 2. Più chiaro è quello che ci aspetterà al centro. La parola chiave è sempre la stessa: identità, che per noi si traduce in aggressività in battuta e in difesa, ma anche lucida applicazione del sistema».

Il palleggio Marta CAIMI: «La partita contro Agrate sarà molto importante e dovrà essere affrontata con lo stesso atteggiamento e la medesima determinazione mostrate nell’ultimo turno a Cinisello. Stiamo attraversando una fase delicata del campionato e sarà dunque fondamentale esprimere al massimo il nostro gioco, ma anche saper riportare in campo tutto ciò che viene preparato nel dettaglio durante la settimana. Giocando a Lessona ed essendoci in palio tre punti importanti avremo di certo bisogno di tutto il supporto del pubblico, che si è sempre dimostrato caloroso. Vi aspettiamo al palazzetto!». IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU.

Serie B2

Sabato 16/3, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Agrate Motori Volley

Serie D

Sabato 16/3, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Multimed Volley Vercelli

Under13

Sabato 16/3, ore 10.30. Palestra “G. Rodari” di Novi Ligure (AL)

Ottavi di finale - Ritorno

Gulliver Pallavolo Novi U13 Eccellenza – CONAD TEAMVOLLEY

Under12 (4x4)

Domenica 17/3. Palazzetto “I. Grassi” di Varallo Sesia (VC)

15: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Valsesia Team Volley 12

15.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Valsesia Team Volley 11

15.30: Virtus Biella Nera – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA

16: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – CONAD TEAMVOLLEY BLU

17: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Virtus Biella Fucsia