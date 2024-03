Le Dee di Olimpia di Gallo al Panathlon

Per il Panathlon Club di Biella è una tradizione: protagonista del convivio di marzo, mese che festeggia la donna, lo sport al femminile e, fedele a questa iniziativa, martedì scorso si è parlato di donne e sport. Una serata di grande successo, coronata dalla splendida ,e ottima, torta “mimosa” preparata dallo chef del Circolo Sociale ! Ospite il Governatore Maurizio Nasi, il sindaco di Biella Corradino, il consigliere regionale Mosca, e i presidenti o delegati dei club services biellesi che hanno supportato il Panathlon nell’iniziativa “Sportivamente insieme” ,Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo, Lions Bugella Civitas Rotaract e Rotary Biella, con le associazioni sportive che hanno partecipato all’evento, ASAD Biella, PHB e TEAM Ability.

Un lungo applauso ha accolto il protagonista della serata, presentato della presidente Anna Zumaglini: il documentarista Francesco Gallo che ha raccontato la grande avventura della donna nel mondo dello sport olimpico con il suo film “Le Dee di Olimpia” , che ha vinto il Cannes World Film Festival 2023 come miglior film sportivo. Gallo, nato a Cosenza, è un giovane docente universitario ,regista, giornalista . Ha visionato circa 1000 ore di filmati per realizzare la storia delle Dee di Olimpia, che parla di donne e sport, ma anche di pagine indimenticabili della storia e della politica di ieri e di oggi .

Tutto è iniziato con le Olimpiadi di Anversa ,nel 1920 , con le sfide del tennis, e il supporto di una grande stilista come Cocò Chanel, con un nuovo stile nella moda e nel look. Nonostante De Coubertin fosse contrario alla partecipazione delle donne alle Olimpiadi ! E anche la medicina di 100 anni fa non riteneva positiva l’esperienza sportiva per le donne…….Dopo l’emozionante filmato in bianco e nero delle Olimpiadi degli anni ’20 Gallo ha raccontato lo sport degli anni 60,quando i grandi cambiamenti di quegli anni hanno coinvolto profondamente il mondo dello sport femminile, e non solo. Mitiche le immagini di Mary Quant con le sue minigonne, le Olimpiadi di Roma e i successi di Wilma Rudolph che ,con le sue tante medaglie ,ha portato avanti la lotta di Martin Luther King oltre Atlantico. Tanti i successi delle atlete russe, quando lo sport diventa uno strumento per la guerra politica tra URSS e Cecoslovacchia ,est e ovest in quegli anni 60 quando la storia politica e lo sport si intrecciano . Sfida che continua negli anni 70, tra Germania est e Germania ovest , a Monaco nel ’72 e oltre.

“Non si deve considerare lo sport estraneo alla storia –ha sottolineato Francesco Gallo- così come ,ancora oggi, le donne devono affrontare difficoltà per collegare famiglia, lavoro e sport…..e il professionismo per le donne è una grossa difficoltà.” Interessante il dialogo con i panathleti che hanno rivolto molte domande e dialogato con la storica dello sport Debora Guazzoni, ospite della serata con Gallo , e che ha fatto rivivere tanti momenti emozionanti dello sport femminile .