“La sua Africa”: a Biella la mostra fotografica.

Sabato 16 marzo 2024 alle ore 16, la Fondazione Maria Bonino invita la cittadinanza all’inaugurazione della mostra fotografica «La sua Africa». L’esposizione, organizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Biella, sarà aperta al pubblico fino a domenica 14 aprile 2024 nelle sale del Museo del Territorio Biellese c/o Chiostro di San Sebastiano in via Quintino Sella 54b a Biella. La mostra seguirà seguenti orari: giovedì 10-14, venerdì 14-18, sabato e domenica e festivi dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito.

Giovedì 21 marzo 2024 alle ore 18, la Fondazione Maria Bonino invita la cittadinanza alla conferenza in cui il Dott. Marco Trovato, Direttore editoriale della rivista Africa e coordinatore delle iniziative culturali promosse dal magazine verrà intervistato da Marco Berchi, giornalista, e consulente. È stato Direttore de Il Biellese e ha diretto il mensile Qui Touring e il Centro Studi del Touring Club Italiano.