La stagione sciistica all’Alpe di Mera è stata prolungata!

La stagione sciistica dell'Alpe di Mera è stata prolungata! Gli impianti e le piste saranno aperti tutti i giorni fino a lunedì 1 aprile e, a seguire, il fine settimana del 6 e 7 aprile.

Tanti eventi, buona musica, neve fresca, i tuoi maestri di sci preferiti e i migliori ristori ti aspettano in questo ultimo periodo invernale della tua amata Alpe!

Nel mese di marzo, l’ultima serata enogastronomica all’Alpe con seggiovia aperta da non perdere, è venerdì 15!

Un vero e proprio viaggio tra i sapori tradizionali, un’occasione per assaggiare i piatti tipici di montagna accompagnati dai numerosi vini del territorio.

Visto il successo dell’edizione estiva, torna, in veste invernale, sabato 16 marzo, MERAgustando, il goloso tour dell'Alpe di Mera alla ricerca e scoperta di prodotti e sapori del territorio.

Sugli sci o a piedi, sono sei le tappe che ti aspettano nei ristori in quota, dall'aperitivo al caffè, passando per primi piatti tipici e dolci della tradizione locale.

Prenota cliccando sul seguente link, ci sono solamente 100 posti disponibili!

scopri qui come prenotare

Hai già trovato la tua attrezzatura da sci preferita?

Se avessi ancora qualche dubbio o fossi curioso di scoprire le novità sul mercato, sabato 16 e domenica 17 marzo ti aspettano, in zona Bar "Al Boschetto", due giornate dedicate agli Ski Test con Lippi Sport e Sportway.

Un fine settimana per gli appassionati di questo sport, da segnare in agenda!

prenota ora

Sei pronto a scivolare verso una nuova Mera’s Cup?

Sabato 23 marzo torna a grande richiesta lo storico evento dedicato a tutti i bobbisti, che dopo ventidue edizioni cambia tracciato per andare incontro all'esigenza di aumentare la sicurezza e di ampliare la partecipazione.

L’edizione 2024 sarà sempre a squadre, ma non competitiva, proprio per provare l'efficacia di questo nuovo percorso. Sarà la prova generale della Mera’s Cup 2.0!

È in programma un nuovo appuntamento per ballare in quota all’Alpe di Mera!

Un imperdibile dj set con Cristian Marchi ti aspetta sabato 23 marzo dalle 13:00 alle 17:00 in zona Capanna-Chiesa.

Sei pronto per un pomeriggio di musica sulla neve?

scopri come partecipare