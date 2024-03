I consigli di newsbiella.it per il fine settimana 15, 16 e 17 marzo

Venerdì 15

- Biella, “VocidiDonne” propone un apericena a Villa Boffo, a Biella, alle 19.15. Seguirà, verso le 20.45, la performance artistica “Da oggi mi riconosco ed esco - di peso e di anima” di e con Nora Grand.

- Occhieppo Inferiore, il "Corpo della Luce" è il titolo della serata organizzata da Unione Biellese Astrofili alle 20:45 presso l'Osservatorio Astronomico Biellese di Cascina San Clemente

- Gaglianico spettacolo teatrale alle 21 all'auditorium con Zacaria Roj, Cinzia Tomasi, Luca Stecchi, attori di Teatrando "Canto, musica e parole...."

- Biella, Matteo Salvini a Città Studi alle 20

- Oropa, alle ore 21 si terrà nella Basilica Antica il primo dei due concerti che animeranno la Quaresima a Oropa : lo “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi, uno dei più toccanti adattamenti musicali della sequenza attribuita a Jacopone da Todi e uno dei capolavori assoluti della storia della musica.

- Biella, i Gen Rosso si esibiranno al Teatro Odeon di Biella.

- Pollone, presentazione del libro di Carlo Ceccon

- Campiglia Cervo, Gli aperitivi della strada del Vermut

Sabato 16

- Gaglianico, presso l'auditorium comunale di Gaglianico, è in programma la proiezione del film "Sospesi"

- Biella, i Gen Rosso si esibiranno al Teatro Odeon di Biella.

- Bielmonte, osservazione astronomica Sotto il cielo di marzo

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Esperienza Harry Potter per bambini

- Tollegno, Silent Book Club Biella, si regalerà la sua prima colazione letteraria dalle ore 9.30 al bar “Profumo di Caffè”

- Biella, alle 21 “Dire direm d’Orlando” alle ore 21 all’Opificiodellarte

- Biella Piazzo, Andrea Manzoni Trio al Biella Jazz Club alle ore 21,30

- Biella, Piazzo coast to cost

- Ponzone, al Cine-teatro “Giletti” va in scena alle 21, “Non ti pago”, commedia di De Filippo con la Filodrammatica Gallaratese.

- Biella, via Don Minzoni laboratorio per filmaker

- Santhià, camminata Fondo Edo Tempia, alle 15 al parco Jacopo Durandi. Alle 15,30, si partirà seguendo l’itinerario studiato da Angelo Cappuccio, ex sindaco e referente del Fondo Edo Tempia per le attività ludico-motorie.

- Candelo, gemellaggio Candelo - La Roche sur Foron, alle 18 concerto bande presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, ore 20 cena di benvenuto

- Benna, dalle 15 alle 16,30 spazio donne per ascoltarsi e condividere

- Salussola, riconoscimento a Beatrice Lanzo alle 10 presso la sala consigliare

- Vigliano, concerto vibrazionale e meditativo h 20.30 in via degli artigiani 11: Alessia Dosseni - voce e campane tibetane; Matteo Boseglio – handpan concerto vibrazionale e meditativo per rilassare corpo, mente e accogliere con gioia e amore la primavera in arrivo.

- Biella, inaugurazione mostra “La sua Africa”, della Fondazione Maria Bonino al Museo del Territorio alle 16. Mostra fino al 14 aprile

- Biella, alle ore 9.00, presso l’Istituto Quintino Sella giornata studio Quintino Sella

- Bielmonte, dalle 15 alle 23 gara Sciatori d'epoca - Trofeo Mario Ferragut e Memorial Martino Borrione

- Cossato, “Un sabato con l’autore” prevede l’incontro con Artemisia Loro piana, autrice del libro giallo “Actus Contritionis”.

- Lessona, terzo appuntamento della rassegna dedicata ad Elio Clerico Mosina “In teatro si fa cultura” al Cine Teatro Italia organizzata dalla Filodrammatica Lessonese, è un concerto denominato “Lessona in Gospel”: ore 21

Domenica 17

- Donato, Serramontitrail

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Cossato, Teatro Comunale, spettacolo Buiobù, dalle 16

- Biella, 43° edizione Biella Piedicavallo

- Valdilana, Polenta e baccalà volontari della Pro Loco di Trivero. dalle 11 alle 12. I punti di ristoro sono in frazione Gioia e in piazza XXV Aprile di Ponzone.

- Gifflenga, inaugurazione percorso jwtia

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Esperienza Harry Potter per Famiglie

- Lessona, ricordiamo Amelio Crotti camminata dalle ore 8,30 di domenica 17 marzo, si dovrà compilare un modulo con i dati personali e il codice fiscale per l'assicurazione. Partenza ore 9,30.

- Candelo, gemellaggio Candelo - La Roche sur Foron, firma per il XX anniversario del gemellaggio nella sala affreschi alle 9,15; ore 11 Santa Messa

- Benna, Ginnastica Olistica salone sport e folklore

- Ponderano, pomeriggio in allegria nella sede della pro loco con il Gruppo Amici e Amiche del Mare

- Vigliano, “La Vita Corre noi camminiamo insieme”, ritrovo alle 14, partenza alle 15

- Vigliano, 407° ANNIVERSARIO del “Collegio dei Minusieri”

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Biella, Biella, Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Maternità - Mostra personale di Cecilia Martin Birsa fino al 30/03. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. WORKSHOP CON L’ARTISTA Per famiglie - Partecipazione libera Sabato 23 marzo, ore 16.00 Sabato 6 aprile, ore 16.00 Info e prenotazioni: info@ceciliascultrice.it | 3493244026.