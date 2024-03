“Caccia alle uova” al Ricetto di Candelo: l’evento pasquale dedicato ai bambini.

Continuano le iniziative per bambini a Candelo: un ambito su cui in questi anni abbiamo lavorato tanto per offrire alle famiglie momenti di svago, divertimento e serenità.

Martedì 2 aprile sarà un pomeriggio da vivere insieme con una caccia al tesoro dentro le mura del nostro Ricetto: ad ogni partecipante (singoli o squadre; età consigliata: 5-10 anni), verrà consegnata una mappa per trovare alcune piccole prove nel borgo (durata 30-45 minuti) e ad aspettare i partecipanti ci sarà una prova finale e un piccolo premio.

Partenza dalle ore 14.30, turni ogni mezz’ora.



Iniziativa gratuita dedicata ai bimbi di Candelo. Necessaria la presenza di almeno un genitore. Prenotazione entro il 24 marzo (fino ad esaurimento dei posti disponibili): 0152535146.