Colpo con l'esplosivo al bancomat, il boato risveglia il centro di Alice Castello

Colpo con l'esplosivo ai danni della filiale di Alice Castello del Banco Bpm presa d'assalto due volte in pochi mesi. Ma se lo scorso novembre il colpo era stato solo tentato e aveva causato danni ingenti, questa volta i malviventi non hanno lasciato nulla al caso.

Poco prima delle 4 del mattino di venerdì, i residenti della zona del centro sono stati svegliati dal boato di un'esplosione fortissima: le conseguenze sono quelle ben visibili nella foto. Grande sconcerto, tra i residenti, anche per le modalità con le quali è stato messa a segno il colpo: la quantificazione del bottino è ancora in corso ma, in ogni caso, i danni alla struttura sono davvero ingenti.

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine.