Tragedia a Biella. Un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno del suo alloggio in via Roccavilla a Biella. Al momento non sono note né età e generalità, né le cause del decesso.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi venerdì 15 marzo, intorno alle 17,40.

Ad aprire la porta dell'abitazione sono stati i Vigili del Fuoco chiamati dalla Polizia che erano sul posto assieme al 118 e il medico legale che ne ha constatato il decesso. Sono in corso i rilievi di rito, seguiranno aggiornamenti.