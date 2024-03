Leo Club Biella: la raccolta fondi a favore di persone ipovedenti

Anche quest’anno i soci dei Leo Club italiani scenderanno nelle piazze delle rispettive città con i propri gazebo per l’immancabile raccolta fondi del periodo pasquale.

Il ricavato sarà destinato, come già avvenuto per i pandorini di Natale, ad un progetto del Tema Operativo Nazionale (TON) a cui hanno aderito tutti i componenti del Leo Club Italia: si acquisteranno i BEL, Bastone Elettrico Lions, dispositivi in grado di concedere maggiore autonomia alle persone ipovedenti.

Nella giornata di sabato 23 marzo 2024, i giovani membri del Leo Club Biella distribuiranno al pubblico, in cambio di un’offerta libera, colombe pasquali dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso Piazza San Marta, in prossimità di Via Italia.