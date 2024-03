Da Su Nuraghe una paròla piemontèisa al mèis, Marzo 2024

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella - “Calé” è la parola che accompagna il terzo mese dell’anno come la si ritrova nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi, di Gianrenzo Clivio, di Flavio Pieranni e di “Michel dij Bonavé”, Michele Bonavero.

Calé v.i. ▪ scendere, discendere, calare || e ‘t ëm ësmije calà da le stèile [Clivio] = mi pari calata dalle stelle || da mentre ch’it cale, òh fòl-fotù, aùsse e grotolùe a son le pere giaje dla stërnìa nen squadrà [Clivio] = mentre tu scendi, oh illuso, aguzze ed aspre sono le pietre nere del selciato non squadrate || dij vòlte as ved a passé via na mostèila vlutà ch’a cala an bass [Clivio] = a volte si vede passare velocemente una donnola vellutata che scende verso il basso || la neuit a nija ant la laità dla lus che la fiòca an calanda antorn a spantia [Tavo] = la notte annega nel siero della luce che la neve scendendo intorno diffonde || ale ‘d margrita ‘l trop ëd feje che dal truchët an calanda sël siët a dësbandis antorn al re ramìngher [Tavo] = petali di margherita il gregge che dall’altura prativa scendendo nel valloncello sboccia intorno al re nomade || giù për ij burit e drutse, su për grup, l’orët passà, calà ant la dus ancreusa, rivà ant ël sit, miràcol ‘t ij trovras doa at conteran soe vite e ‘l mond përdù [Tavo] = giù per depressioni e frane, su per ripidi pendii, oltrepassato il piccolo dosso, disceso nell’antro profondo, giunto nel sito, miracolo lì troverai, dove ti racconteranno le loro vite ed il mondo perduto || chi ch’a l’é chël là ch’a l’é calà giù dlà calà con la calòta rossa ën testa? [Flavio] = chi è quello là che è sceso dalla discesa con la calotta rossa in testa? || l’ambrass ëd le feuje a l’avìa surbì tuti ij rumor, ij crij uman e ij susnor dij cavaj. Sla stra, piantà parèj ëd na sabrà an mes al bòsch, a l’era torna calaje ‘l ridò dël silensi che mach ël cant alternà dël coco a s-ciancava, con la cadensa ‘d sò vers ch’a pijava an gir cola mare ch’a scaudava d’euv nen sò [Michel] = l’abbraccio delle foglie aveva assorbito tutti i rumori, le grida umane e i nitriti dei cavalli. Sulla strada, piantata come una sciabolata in mezzo al bosco, era di nuovo scesa la cortina del silenzio che solo il canto alternato del cuculo strappava, con la cadenza del suo verso che prendeva in giro quella madre che scaldava delle uova non sue.