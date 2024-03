Candelo, gli infermieri incontrano la popolazione: famigliari non autosufficienti.

Nel mese di luglio 2023 è stata avviata all’interno dell’ospedale di Biella la Centrale Operativa Territoriale (COT). Un modello organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialogo con la rete; emergenza-urgenza. La COT assolve al suo ruolo di raccordo tra vari servizi attraverso funzioni distinte e specifiche, seppur tra loro interdipendenti.

All’interno della COT vi operano diverse figuri professionali fra cui gli IFEC (Infermieri di famiglia e comunità) che sono i promotori della proattività e dell’empowerment sui temi di salute per la popolazione.

Incontro rivolto alla popolazione martedì 19 marzo, ore 16.00, presso il Centro Diurno tut'l dì di Candelo in Via Franco Bianco 54: "Essere caregiver: strategie per aiutare i propri famigliari e preservare la propria salute".

Dover occuparsi di un famigliare in difficoltà è un lavoro logorante e faticoso: alcuni consigli pratici per facilitare l’assistenza a domicilio, conoscere i percorsi a sostegno della domiciliarità, trovare il tempo e lo spazio per prendersi cura di sé senza sensi di colpa.

Commento dell'Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco Selena Minuzzo: "L'organizzazione di un incontro di informazione sulla cura dei familiari anziani o in difficoltà è un passo fondamentale per educare, supportare e connettere i caregiver nella comunità locale. Questo evento offre l'opportunità di sensibilizzare sulla complessità e le sfide del ruolo di caregiver, condividere conoscenze pratiche e strategie di autogestione dello stress, fornire sostegno emotivo e connettere i caregiver con le risorse disponibili nella comunità. Questo incontro rappresenta un prezioso momento di condivisione e supporto per coloro che si trovano ad affrontare il difficile compito di prendersi cura dei propri familiari".