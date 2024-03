Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia: all’Ospedale di Biella la XIV edizione del corso

L’ASL di Biella ha ospitato per il quarto anno consecutivo il “corso teorico-pratico di Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia”, giunto alla sua XIV edizione. Coordinatore scientifico del corso, tenutosi alla fine di febbraio, il dottor Walter Daghino, Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell’ASL BI, specialista della chirurgia del piede e della caviglia sia in casi di urgenza sia con attività programmata. I partecipanti hanno frequentato sessioni teoriche, esercitazioni pratiche su modelli plastici e sedute operatorie, per una formazione immersiva e completa. Una parte dell’équipe biellese, che negli ultimi mesi si è arricchita di 5 nuovi medici, ha preso parte all’organizzazione.

Il corso è patrocinato da SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), SICP (Società Italiana della Caviglia e del Piede) e dalla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Torino. Tra i professionisti al di fuori dell’Azienda Sanitaria di Biella che hanno partecipato come docenti: Luigi Milano della Clinica Cellini di Torino, Angelo Bertelli della Clinica Eporediese di Ivrea, Kristijan Zoccola dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, Valentina Aichino dell’ASL di Biella, Bruno Battiston, Alessandro Aprato, Daniele Santoro, Martino Deregibus, Massimo Navissano e Davide Ciclamini del C.T.O. di Torino.

Inoltre, alcuni componenti della équipe di ortopedici dell’ASL BI hanno avuto un ruolo centrale durante il corso, supportando il dottor Daghino e partecipando in qualità di docenti, di tutor e di assistenti nel corso delle sedute operatorie. Il corso è stato infatti suddiviso in tre fasi: sessioni teoriche, esercitazioni pratiche su modelli plastici e sedute operatorie. Le sessioni teoriche hanno riguardato le lesioni traumatiche della caviglia, le lesioni non ossee, le lesioni pediatriche, le lesioni traumatiche del retropiede, del mesopiede e dell’avampiede. Le esercitazioni pratiche hanno poi permesso ai corsisti di eseguire in prima persona le tecniche chirurgiche discusse su modelli plastici. Infine, sono state svolte due giornate di sedute operatorie, durante le quali i corsisti, a turno, hanno potuto seguire gli interventi ed assistere il dottor Daghino durante le procedure, grazie alla videoproiezione in diretta del campo chirurgico in una sala adiacente, con la discussione in presa diretta con gli operatori.

Walter Daghino, Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell’ASL BI, ha così commentato: “Abbiamo ricevuto ottimi feedback da parte dei giovani colleghi che si sono approcciati al nostro Ospedale. Il valore aggiunto di questo corso è soprattutto la possibilità per i corsisti di seguire le sessioni chirurgiche, in sala operatoria o in video-proiezione, con immagini in alta definizione e il collegamento audio con i chirurghi che possono così spiegare le procedure in diretta. Mi rende orgoglioso sapere che alcuni medici di Biella che hanno partecipato alle scorse edizioni come discenti si siano impadroniti delle tecniche apprese e ora siano entrati nel corpo docenti del corso”.

Sono stati raccolti alcuni commenti da parte dei corsisti. I dodici discenti erano specialisti e specializzandi provenienti da Milano, Genova, Teramo, Varese, Matera e dalle province di Rovigo, Caserta e Torino.

Elisa Protti, Ortopedico presso Ospedale di Rovigo e discente al corso Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia XIV edizione, ha dichiarato: “Ho frequentato questo corso dopo qualche anno di attesa: l’argomento è selettivo, molto specialistico, ma anche di effettivo interesse un po’ per tutti i colleghi, in quanto la traumatologia d’urgenza è un tema chiave in tutti gli ospedali, anche in quelli di provincia”.

Allo stesso modo, Giulia Beltrame, specializzanda al terzo anno presso l’Università degli Studi di Milano, ha così commentato: “Sono contenta di aver avuto la possibilità di partecipare a questo corso poiché è molto specialistico e ben organizzato, composto da parte pratica, parte teorica e la possibilità di vedere il Dottor Daghino in sala operatoria. Credo sia un corso che vale assolutamente la pena frequentare, soprattutto in specialità, dal momento che fornisce un know-how importante su una chirurgia specialistica e diffusa”.

Eva Anselmo, Direttore Sanitario ASL BI, ha espresso soddisfazione: “È sicuramente un’opportunità per Biella aver ospitato per il quarto anno consecutivo un corso dal così alto valore scientifico, che inserisce il presidio biellese in una rete professionale qualificata. La Direzione Generale ringrazia il Dottor Daghino e si complimenta per il raggiungimento in queste settimane del completamento dell’organico medico della S.C. Ortopedia e Traumatologia, grazie all’assunzione di giovani medici che sotto la sua guida stanno crescendo professionalmente”.

Il programma completo del corso Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia XIV edizione è consultabile al seguente link: https://bit.ly/chirurgia_dei_traumi_del_piede_e_della_caviglia_2024_ASLBI

Da diversi anni il reparto di Ortopedia non poteva contare su un organico al completo. Con l’arrivo di Walter Daghino, nell’ottobre del 2019, si è assistito ad un ricambio generazionale, grazie anche al razionale ricorso alle nuove disposizioni nazionali in materia, che hanno portato all’arrivo di nuovi medici specialisti e di specializzandi, il reparto di Ortopedia e Traumatologia è giunto recentemente al completamento dell’organico. Già nel febbraio 2021 erano stati assunti, dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, Nicola Piras e Marcello Dante, provenienti dalla Scuola di Specializzazione dell’Università di Torino, e Fabiana Altamore, specializzata presso l’Università di Sassari e assunta con contratto a tempo indeterminato.

Il completamento dello staff medico è stato reso possibile grazie all’assunzione di cinque nuovi professionisti tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, di cui tre a tempo indeterminato e due a tempo determinato:

- Leonardo Coltella

Nato a Roma, classe 1991, assunto a tempo indeterminato all’ASL BI da novembre 2023. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Torino.

- Marco Buzzone

Nato a Biella, classe 1991, assunto a tempo indeterminato a dicembre 2023. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Torino.

- Simone Silva

Nato a Torino, classe 1991, assunto a tempo indeterminato a dicembre 2023. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Bologna.

- Marta Pelizza

Nata in provincia di Cuneo, classe 1991, assunta a tempo determinato all’ASL BI da febbraio 2024. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino. Sta frequentando l’ultimo anno di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Varese.

- Edoardo Patania

Nato a Ivrea (TO), classe 1994, in servizio a tempo determinato all’ASL BI da febbraio 2024. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, sta frequentando la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Verona.

Questo risultato costituisce un traguardo importante e una premessa fondamentale per il consolidamento del reparto, nonché per la crescita di progettualità future.