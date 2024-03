Biella, Teens Basket: ad Asti la prima dei play out.

SERIE C MASCHILE

Inizierà dalla sfida in programma domenica alle 18 ad Asti la rincorsa alla salvezza del nostro team di serie C unica Teens targato Zeta Esse Ti Teens Biella. Sfida complicata, contro un roster di alto livello, che valeva senza dubbio i play off, ma ha dovuto fare i conti con molti infortuni.

Un ex di turno, l’ala Andrea De Simone.

Il calendario prevede le sfide casalinghe al Pajetta contro Cus Piemonte, Pinerolo, Rivarolo, Chivasso e Tam Tam e quelle in trasferta sui campi di College Novara, Omegna, Reba e Borgomanero.

Il commento di coach Garri alla vigilia dei play out: «Arriviamo alla seconda fase con il morale alto per le ultime due vittorie, ottenute grazie a prestazioni convincenti. Siamo al completo e stiamo bene fisicamente, consapevoli di avere un potenziale che ancora non siamo riusciti a esprimere al 100%. Guardando la classifica finale c’è un po’ di rammarico, perché con due vittorie in più avremmo potuto qualificarci ai play off. L’obiettivo è non gettare alle ortiche altre partite, in un girone nel quale ogni occasione persa può costare cara. Pronostici? Asti, College Novara e Reba forse hanno qualcosa in più delle avversarie, ma in partite senza un domani e con 7 retrocessioni su 11 avrà la meglio chi sbaglierà meno».