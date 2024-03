Trattamento laser della prostata, ecco il corso dell’Urologia dell’Ospedale per i professionisti del Nord Ovest

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo si è svolto presso l’Ospedale di Biella la prima edizione del corso “Holep Learning Days”, corso di chirurgia laser della prostata rivolto a specialisti urologi. L’evento formativo è stato organizzato da Stefano Zaramella, Direttore della Struttura Complessa di Urologia dell’ASL BI, e ha visto la partecipazione di urologi provenienti dall'area Nord Ovest d'Italia. Gli specialisti hanno potuto così apprendere la tecnica chirurgica di enucleazione laser dell’adenoma prostatico, denominata Holep, che consente notevoli vantaggi per il paziente rispetto alla chirurgia tradizionale.

L’ipertrofia prostatica benigna rappresenta la patologia preponderante in ambito urologico, colpisce oltre l’80% degli uomini con più di 65 anni e può essere trattata nelle fasi iniziali con un approccio fitoterapico e farmacologico e chirurgico, quando le condizioni lo richiedono. Le cure per l’ipertrofia prostatica benigna, ossia per il suo ingrossamento, rappresentano un'importante voce di spesa per la sanità italiana. Nell’ambito della prevenzione i controlli sono raccomandati nei maschi dopo i 50 anni: l’esame del PSA, non solo per l’ingrossamento, ma anche per la diagnosi precoce del tumore della prostata. Bisognerebbe sottoporsi a visita urologica quando insorgono disturbi urinari, quali aumento della frequenza urinaria o difficoltà nella minzione oppure la necessità di alzarsi di notte per dover urinare più volte. La prevenzione è importante perché il tumore alla prostata è il più diffuso tra gli uomini. Il laser è ormai il “gold standard” ossia la metodica chirurgica ottimale per l’ipertrofia prostatica.

In questo panorama oggi l’enucleazione laser ad Holmio, introdotta a Biella a partire dal 2018, rappresenta un trattamento consolidato e con un lungo follow up. Nel 2023 l’Urologia dell’ASL di Biella ha eseguito circa 240 interventi chirurgici per la riduzione dell’ipertrofia prostatica benigna. Durante corso teorico-pratico sono stati trattati diversi aspetti organizzativi e di tecnica chirurgica utili ai professionisti interessati ad apprendere la tecnica Holep. Tre specialisti del reparto biellese hanno composto il comitato scientifico: Fabiola Liberale, Davide Giraudo e Nicolò Testino. L'evento formativo si è svolto su due giorni: il primo dedicato alla parte teorica con lezioni frontali tenute dai medici della S. C. di Urologia ASLBI, il secondo incentrato sull’attività pratica in sala operatoria. I partecipanti presso il Blocco Operatorio dell’Ospedale di Biella hanno potuto assistere a sette procedure chirurgiche eseguite dal Dott. Stefano Zaramella e dal Dott. Davide Giraudo.

Il corso ha richiesto un grande sforzo organizzativo da parte del personale medico del dipartimento chirurgico (urologi e anestesisti) e del comparto infermieristico di reparto, di sala operatoria e dell’area pre-ricoveri. L’attività chirurgica dell’Urologia dell’ASL di Biella relativa al trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna è stata potenziata nel luglio del 2023 grazie ad una donazione dell’Associazione “Amici dell’Ospedale” del valore di 37mila euro, al fine di supportare l’incremento dell’attività e dare una risposta maggiore ai pazienti, riducendo le liste d’attesa. Questa donazione ha rappresentato un’integrazione dell’acquisizione del laser avvenuta nel settembre del 2017 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia e di una successiva donazione di un morcellatore da parte dell’Associazione “Amici Iniziativa Benefica Biellese”, con il contributo del Rotary – Biella Club Contact e della Banca Patrimoni Sella & C. nel 2018.

“Ci tengo innanzitutto a ringraziare le équipe mediche ed infermieristiche dei reparti di Urologia, Rianimazione, del Blocco Operatorio e di tutto il Dipartimento Chirurgico che hanno collaborato per la buona riuscita di questa prima edizione di questo percorso formativo. L’auspicio è che l’Ospedale di Biella possa diventare sede formativa di riferimento anche in questo ambito. – ha così commentato, Stefano Zaramella - Questo tipo di iniziative rappresentano un’occasione preziosa di conoscenza reciproca, che alimenta la rete professionale in cui è inserito il presidio biellese. La Struttura Complessa di Urologia è da tempo impegnata nella continua innovazione in ambito chirurgico, con particolare attenzione alla chirurgia mininvasiva della prostata e della calcolosi con le tecniche laser, e con l’utilizzo routinario delle tecniche laparoscopiche e più recentemente robotiche in ambito oncologico”.