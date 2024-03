Nel fine settimana in Valle Cervo è scesa tanta neve...e il risultato è un paesaggio da fiaba. Sembra di essere tornati indietro con gli anni, quando in inverno la neve era di casa in Valle. Per chi la conosce capisce a cosa mi riferisco..

Ecco a voi una bellissima immagine di Piedicavallo scattata in questi giorni da Alberto Barbera