Sette atleti dell’Ippon 2 alle Finali Nazionali Juniores di Ostia

Buone prestazioni per gli atleti dell’Ippon 2 Karate allenati dal Maestro Feggi che, sabato 9 marzo, hanno gareggiato, a Leinì, per ottenere il pass alla fase Nazionale del Campionato Juniores che si svolgerà ad Ostia dal 5 al 7 aprile.

Sono otto i ragazzi che si sono presentati in campo regionale di cui sette si sono qualificati per l’importante finale di Ostia: quattro appartenenti alla categoria Juniores e tre appartenenti ancora alla categoria Cadetti che, superando brillantemente la prova, hanno avuto l’accesso come da regolamento.

Risultati Juniores: Filippo Mosca (qualificato di diritto in virtù del 5º posto conquistato lo scorso anno), Nisserine Boussaid 3ª classificata, Stefano Coppa 3°, Inas Nahal 5ª.

Risultati Cadetti: Vittoria Pozzo 1ª classificata, Francesca Magliola 2ª, Lorenzo Marinone 3°; un buon terzo posto per Cardinale Letizia senza aggiudicarsi la qualificazione.

Gli atleti sono stati seguiti dai coach Taglioretti Thomas e Demargherita Alessandro.