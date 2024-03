Nuoto sincronizzato, in 400 al Trofeo Algabranchia - Foto Dynamic In Sport Biella

Più di 400 “Sincronette” provenienti da Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia hanno partecipato domenica 10 marzo all’edizione 2024 del Trofeo Algabranchia, manifestazione interregionale di nuoto artistico sincronizzato ospitata dalla piscina del centro sportivo Massimo Rivetti di Biella.

In vasca tutte le categorie, dalle più piccole Esordienti C di 8 anni fino alle senior, comprese le tesserate propaganda e le agoniste. Tra i club partecipanti anche la In Sport di Biella, allenata dai tecnici Alessia Castelletti e Gaia Purinani.

I risultati delle atlete biellesi. Vittoria Benetti quinta nel “solo” categoria Esordienti C. Amelia Pavese e Viola Vaglio Tanet dodicesime, Marta Guelpa e Chiara Nicolo tredicesime nel duo Esordienti A. Nel solo ragazze Sophia Scaglia dodicesime, Giorgia Cossar tredicesime, Aurora Vines quindicesime. Quinte Virginia Durso e Adelaide Pavese nel duo ragazze, decime Francesca Anselmino e Beatrice Monteleone, dodicesime Giorgia Cossar e Ginevra Francese. Ottimo quinto posto nel trio ragazze per Rachele Castaldi, Chantal Oddi e Sophia Scaglia, settime Sveva Diana, Carlotta Godio e Chiara Peduzzi. Nella gara a squadre categoria ragazze settime Francesca Anselmino, Virginia Durso, Carlotta Godio, Beatrice Monteleone, Adelaide Pavese, Chiara Peduzzi, ottave Rachele Castaldi, Giorgia Cossar, Sveva Diana, Ginevra Francese, Chantal Oddi, Sophia Scaglia. Infine buon quinto posto nella combo ragazze per Francesca Anselmino, Rachele Castaldi, Sveva Diana, Virginia Durso, Carlotta Godio, Beatrice Monteleone, Adelaide Pavese, Chiara Peduzzi, Chantal Oddi, Sophia Scaglia.

PALLANUOTO PROMOZIONE KO ALLA RIVETTI DAVANTI A 150 TIFOSI Non è bastata una prestazione tutta cuore e orgoglio al team di promozione Dynamic In Sport Biella per battere San Giorgio Genova alla Rivetti. 15-18 il finale della sfida giocata sabato sera nella vasca del centro sportivo biellese. Spinta da un tifo incessante, con più di 150 tifosi presenti sulle tribune, la squadra di coach Remorini è partita bene, portandosi anche avanti 5-3 nel secondo tempo, ma ha pagato a caro prezzo il black out del terzo tempo, perso 4-8, restando comunque in partita fino alla fine. Prossima sfida in programma sempre alla Rivetti, domenica 24 marzo alle 15 contro Aquatica Torino.

Tabellino Dynamic In Sport-San Giorgio Genova 15-18 (1-1, 5-5, 9-13). Biella. Foglia Taverna, Robles, Raise 2, Blotto A. 2, Bertazzo 4, Germinetti 3, Nicolo 1, Debernardi 2, Molinatti 1, Blotto G. , Vezzù, Fentini, Brunago, . All. Remorini-Casanova-Musso.

UNDER 14 BATTAGLIERA MA SFORTUNATA. Doppia sconfitta domenica 10 marzo a Torino per il team under 14 di pallanuoto Dynamic In Sport. Alla piscina monumentale in scena il terzo concentramento stagionale. Partita combattuta contro il Torino 81 blu, persa solo nel finale 7-8. Due reti a testa per Armondi e Ragona, tre per Brunago. Più netta la sconfitta contro la capolista Aquatica Torino azzurri, 4-14 il finale, con due reti a testa per Ragona e Brunago. La formazione Dynamic In Sport Biella. Maffioletti, Franzoso, Armondi, Piacenza, Scaramella, Ragona, Varesano, Brunago, Germinetti, Puce, Boggia. Allenatore: Paolo Musso. Assistenti: Germinetti e Vezzù. Prossimo concentramento in programma domenica 7 aprile. Dynamic Biella affronterà CSR e Aquatica Torino bianchi. La classifica Torino 81 giallo, Aquatica Torino azzurri 16 (6), Torino 81 blu, CSR 9 (6), Dynamic In Sport 3 (6), Aquatica Torino bianchi 0 (6).

UNDER 16 KO CONTRO LA CAPOLISTA AQUATICA TORINO. Terza sconfitta consecutiva per il team under 16 Dynamic In Sport Biella nel difficile girone Top under 16 valido per l’assegnazione del titolo regionale. I ragazzi allenati da Remorini, Musso e Casanova hanno ceduto domenica 9-17 contro la capolista Aquatica Torino, partita giocata alla piscina monumentale del capoluogo piemontese. Biella non ha certo sfigurato, nonostante la superiorità fisica e tecnica degli avversari. La formazione Dynamic In Sport Vittorio Todaro, Giacomo Todaro 1, Stefano Raise 3, Gregorio Fabbro, Fabio Perotto, Ettore Ciaravino, Alessandro Ibotti, Tommaso Germinetti 2, Augusto Bolla, Mattia Brunago 3, Mattia Armondi, Pietro Canuto, Nicolò Radice.