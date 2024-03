Ginnastica Ritmica, primo podio della stagione Silver per Pietro Micca

Sabato 9 marzo ad Alba si svolge la prima prova del Campionato Individuale Silver livello LC1 e la ritmica Pietro Micca è presente con Tibi Cecilia. Cecilia gareggia tra le allieve 4 e presenta al corpo giudicante il suo programma a cerchio e corpo libero. Dopo un’ottima prova, sale sul primo gradino del podio, vestendo il primo oro Pietro Micca della stagione Silver.

Domenica 10 marzo sempre ad Alba, gareggiano le compagne del livello LC2: Isabella Giordano, Dagostino Diletta, Musa Nicole e Saviolo Sofia. Isabella gareggia per la prima volta nella categoria junior 1 e presenta l’esercizio nuovo al cerchio e l’esercizio alla fune. Conclude quindicesima. Diletta e Nicole partecipano nel livello LC2 nella stessa categoria, junior 2. Diletta presenta il programma a clavette e fune, mentre Nicole clavette e cerchio. Un buon risultato per la prima prova: Diletta termina la prova in decima posizione, mentre Nicole in sesta.

A chiudere la gara del livello silver LC2 è Sofia, tra le junior 3. Sofia propone gli esercizi a nastro e clavette e termina la sua gara ottava. Sempre domenica, ma sulla pedana di Settimo Torinese, gareggia la squadra di serie C per la seconda prova del Campionato. Parliamo di: Bocchino Francesca al cerchio, Nelva Margherita alle clavette, Meirone Letizia al nastro e Straniero Stefania, Eurogymnica Torino, alla palla.

Agguerrite, le ragazze presentano i loro programmi al corpo giudicante e ottengono ottimi risultati, figurano bene fra le squadre partecipanti e terminano la loro prova in sedicesima posizione. Un ottimo lavoro per tutte le ginnaste impegnate nelle gare dello scorso weekend.

Ora, per la squadra di serie C inizia la preparazione per la trasferta di Viareggio.