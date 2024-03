Franciacorta Karting Track, Leonardo De Grandi ha debuttato nel campionato Rok Cup Italia 2024

Nuova gara e nuovo campionato per Leonardo De Grandi che domenica 10 marzo sul circuito di Castrezzato in provincia di Brescia denominato Franciacorta Karting Track ha debuttato nel campionato Rok Cup Italia 2024.

Una pioggia insistente ha accompagnato i piloti per tutta la giornata diventando a tratti un vero e proprio diluvio che ha messo a dura prova i piccoli contendenti provenienti da tutta Europa ,basti pensare che sui 54 iscritti nella categoria mini solo 25 erano italiani.

La terza posizione nel warm up dava buone sensazioni al driver biellese griffato Rally & co, non confermate in qualifica a causa di una bagarre con altri piloti che ha consentito a Leo di qualificarsi 12esimo. Termina 11° nella prima manche mentre nella seconda centra un ottima 6° piazza assoluta mentre in finale partito 13° risale fino all’ottava posizione compromessa a causa di un sorpasso troppo azzardato che ha relegato il valsesserino in 19° piazza.

Sicuramente questa gara per De grandi e’ stata un pieno di esperienza, viste le condizioni meteo estreme mai incontrate fino ad oggi che hanno obbligato Leo ad una gestione nuova di gara che verrà sicuramente preziosa in futuro.