Festa della donna con i Think Biker, FOTO

Festa della donna con i Think Biker

Il 10 marzo, contro ogni logica dettata dal meteo completamente avverso ad un evento motociclistico, l'evento proposto dal gruppo di biker biellesi ha avuto una grandissima partecipazione in occasione della Festa della Donna che, tengono a precisare gli organizzatori, va comunque festeggiata e rispettata tutto l'anno.

Quasi 70 gli amici e simpatizzanti che, incuranti della forte pioggia, hanno comunque confermato la presenza al pranzo con cui l'evento, da programma, si sarebbe comunque concluso; una felice conferma che lo spirito motociclistico, desideroso di far festa in buona compagnia, non si lascia sopraffare da un po' di pioggia.

Purtroppo i mezzi con cui i biker sono giunti a Graglia non avevano due ruote ma l'impedimento permette loro di organizzare a breve una nuova occasione di aggregazione. Rinnovando alle donne i migliori auguri per la loro festa, i Think Biker desiderano ringraziare quanti hanno avuto il piacere di trascorrere con loro questa giornata di festa.