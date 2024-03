Filo, il successo della 61° edizione: economia circolare e sostenibilità.

Un clima vivace tra gli stand e un flusso di buyer particolarmente intenso già dal primo giorno di lavoro hanno caratterizzato la 61a edizione di Filo, che si è svolta ad Allianz MiCo Milano il 28 e 29 febbraio 2024.

Il tema che ha percorso la 61a edizione è stata la circolarità nel tessile. Se ne è discusso, in particolare, nel corso della cerimonia di inaugurazione, a partire da un esempio concreto: il progetto pilota di Recycling Hub. Alla discussione, focalizzata sul progetto di Recycling Hub nel territorio biellese, hanno partecipato: Elena Chiorino, assessore a Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione della Regione Piemonte; Sergio Tamborini, Presidente di SMI Sistema Moda Italia; Paolo Barberis Canonico, Vice Presidente Unione Industriale Biellese; Marco Farina, Responsabile Valutazione e Sviluppo Progetti A2A Ambiente; Giovanni Marchi, Presidente MagnoLab. Tutti i relatori hanno sottolineato come l’economia circolare e il riutilizzo dei materiali possano rappresentare un’ottima opportunità di sviluppo e innovazione per l’industria tessile-abbigliamento.

Di sostenibilità e circolarità non si è discusso solo nella cerimonia di inaugurazione della 61a edizione di Filo: i due temi sono stati al centro di tutto il Salone, dall’attenzione riservata dai visitatori all’Area Sostenibilità di Filo fino ai talk dei “Dialoghi di Confronto”.

Il settore tessile-abbigliamento-moda è uno dei principali asset del Made in Italy: lo ha ribadito il presidente di ITA-Agenzia ICE, Matteo Zoppas, che ha sottolineato come il sistema moda sia una delle industrie su cui si fonda l'immagine e il successo dell'Italia nel mondo.