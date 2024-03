Il biellese Alessandro Argentero relatore al convegno “L’uomo e l’ambiente: quale futuro?”

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo presso la sede di Vita Tre Saluggia', in via Senatore Giovanni Faldella 6, il biellese Alessandro Argentero, perito industriale e auditor interno qualificato in sistemi di gestione ambientale, è stato il relatore dell'incontro dal titolo “L’uomo e l'ambiente: quale futuro?”, alla presenza del Presidente di Vita Tre Mario Formica, del Coordinatore Pier Paolo Balzaretti, i membri del Direttivo, Marinella Bianco, Luigi Tecchio e di un pubblico interessato alle tematiche ambientali.

Durante l'incontro è stata messa in evidenza l'importanza della valutazione degli impatti ambientali che le attività umane generano a partire dalla raccolta delle materie prime fino allo smaltimento, come rifiuto, del prodotto non più utilizzato.

Inoltre ogni prodotto, anche se definito green, ha sempre un impatto ambientale che deve in qualche modo essere assorbito dal pianeta.

Infine, è stato trattato l'argomento delle fonti energetiche dove l'utilizzo dei combustibili fossili la fa ancora da padrone, anche se lentamente emergono soluzioni alternative.

Quelle trattate sono sfide non facili ma necessarie per un futuro veramente sostenibile.

L’evento è terminato con le domande da parte del pubblico sui temi trattati.