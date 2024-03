Urla e mette in fuga i ladri, furto sventato a Gaglianico

Ha sentito dei rumori strani e ha gridato mettendo in questo modo in fuga i ladri che stavano cercando di entrare in casa.

E' quanto è accaduto ieri a Gaglianico intorno alle 19,30. A sventare il furto è stata la padrona di un'abitazione che in seguito ha chiamato i Carabinieri per denunciare l'accaduto.

Il suo comportamento ha dunque messo in fuga i malviventi, che sono stati visti allontanarsi a bordo di una piccola auto.

I militari giunti sul posto per i rilievi del caso, hanno notato la forzatura di una tapparella dalla quale i ladri avrebbero cercato di entrare.