Precipita nella scarpata travolta dalla propria auto, muore una donna di Coggiola

Aggiornamento:

Dalle prime indiscrezioni sulla dinamica sembrerebbe che la donna, una volta scesa dalla macchina, è stata travolta proprio dal mezzo non correttamente frenato che l'ha fatta precipitare giù per la scarpata fin sopra a pietre e cemento. L'impatto è stato fatale per la sessantenne di Coggiola che ha perso la vita. Il paese, incredulo e addolorato si stringe alla famiglia.

Il fatto:

Sono ancora in corso le operazioni di recupero di una donna deceduta dopo un volo con l'auto in un dirupo in via Castello a Coggiola.

I sanitari del 118 hanno prestato invano i primi soccorsi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Biella e di Ponzone.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, seguiranno aggiornamenti.