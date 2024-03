Scuole biellesi a Cascina Oremo: i laboratori dei ragazzi “Competenze per la vita”.

In un mondo in continuo cambiamento, è essenziale accompagnare le nuove generazioni nell’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare le sfide future in modo efficace. Le Life Skills, o abilità per la vita, sono parte fondamentale dell'educazione dei più giovani, poiché ci permettono di comportarci in maniera versatile e affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.

È per questo motivo che in stretta collaborazione con le scuole, al Centro di Orientamento di Cascina Oremo sono in corso laboratori interattivi dedicati alla conoscenza e alla sperimentazione delle Life Skills, rivolti a studenti e studentesse della scuola secondaria di I e II grado.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

In queste ultime settimane oltre 60 ragazzi delle quattro classi prime, delle medie di Gaglianico e Ponderano, hanno avuto l'opportunità di provare in prima persona l'importanza delle Life Skills, attraverso pratiche volte a favorire lo sviluppo delle relazioni tra pari, la gestione delle emozioni, la capacità di fare scelte consapevoli e la stimolazione della creatività.

I giovani studenti si sono divisi in piccoli gruppi e sono stati coinvolti in attività cooperative, durante le quali hanno osservato attentamente l'ambiente circostante e le persone, collaborato attivamente con l’ausilio di strumenti orientativi, presentato le proprie esperienze alla platea dei loro coetanei e condiviso riflessioni.

Spiega Roberta Gremmo, referente del Centro di Orientamento a cura del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere: «Sono state giornate coinvolgenti grazie alle curiosità di ragazzi e ragazze nello scoprire Cascina Oremo e nel mettersi in gioco, anche di fronte a compagni di altre classi. Molti di loro si sono ricordati dell’attività “Mestieri in fiera” a cui hanno partecipato negli anni precedenti, questo ha permesso di creare un continuum nell’ottica di un orientamento che inizia sin dalla scuola primaria e prosegue nelle diverse fasi della vita».

Aggiunge Lorenzo Zampieri, dirigente dell’IC Gaglianico: «L’iniziativa ci è piaciuta molto, perché ha dato ai ragazzi la possibilità di uscire da scuola e confrontarsi con una realtà innovativa come Cascina Oremo. Per i nostri giovani studenti è importante conoscere altre professioni al di fuori di quelle che possono incontrare a scuola. Una buona collaborazione con un Ente importante del territorio ci aiuta a rendere la nostra scuola più “aperta” al mondo esterno, consentendo ai ragazzi di approfondire il tema dell’orientamento e di fare importanti esperienze per il loro futuro scolastico e lavorativo».