Novara-Biella, riprogrammazione del servizio per lavori alla stazione di Novara

Nelle domeniche del 17 e 24 marzo e del 21 e 28 aprile sono previste modifiche agli orari della circolazione ferroviaria per quanto riguarda la tratta Novara-Biella.

In particolare, per consentire le attività di cantiere, tra Borgomanero e Novara (linea Novara-Domodossola) e Oleggio e Novara (linea Novara-Arona) alcuni treni sono cancellati; solo per la domenica del 24 marzo cancellati anche alcuni treni tra Novara e Biella.

Regolare la circolazione per i regionali veloci tra Torino e Milano.

Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.