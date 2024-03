Giovani e social: impreparati figli del progresso

La trasformazione digitale è un processo che ha dato vita a una vera e propria rivoluzione culturale e sociale e presenta aspetti positivi ma anche negativi. Ci troviamo immersi in una società al cui centro c'è lo scambio di dati e informazioni e in cui sono sempre più ridotte le relazioni interpersonali” faccia a faccia”, ma si mandano messaggi vocali. Siamo di fronte a un processo di cambiamento che tocca tutti gli aspetti dell'esistenza e coinvolge direttamente il mondo giovanile, assumendo aspetti talvolta preoccupanti.

I social consentono l'interazione con l'altro senza la necessità della presenza fisica degli interlocutori i quali, ci dicono le cronache, possono nascondersi dietro a nomi falsi, descriversi con rappresentazioni di fantasia e far circolare notizie non attendibili. Diventa necessario esaminare a fondo questo fenomeno e fare serie considerazioni sul dominio della cultura di Internet. L'uso dei social media è una delle attività più comuni a livello planetario, tanto da diventare parte integrante della vita dell'uomo, quindi degli adolescenti e anche della nostra.

Dobbiamo dunque riconoscere che la digitalizzazione apre la strada a un cambiamento socio culturale non indifferente e assistiamo alla nascita di una nuova generazione che è dotata di straordinarie abilità tecnologiche, senza disporre della saggezza necessaria a gestirle. Esiste ormai una Internet cultura destinata a diventare sempre più importante per l’umanità. Ed è dimostrato che questi cambiamenti nel modo di comunicare ci coinvolgono, sottraendo all'attività in presenza quel tempo che viene invece destinato alla comunicazione online. Oggi, la necessità di rimanere connessi diventa altamente condizionante e si trasforma in una droga per tutti, adulti compresi.

I giovani considerano i social una fonte di intrattenimento, un modo di essere informati costantemente su fattori che alimentano la fantasia, ma purtroppo non hanno alcun fondamento concreto con la realtà: non a caso quello che ci trasmette il mondo di Internet è, in molti settori, più basato sull'apparenza che sulla realtà. In questo contesto i genitori hanno una grande responsabilità poiché, nel desiderare il meglio per i propri figli, tendono ad alimentare irreali attese straodinarie. Ma quando, proprio nel momento dell’adolescenza, certe aspettative di successo, per i più, si rivelano illusorie, crolla nei giovani la immagine del sé generando un senso di inadeguatezza e fallimento che produce vuoto e solitudine, portando all’isolamento, oppure a tentativi di autopunizione che in casi estremi possono giungere all’autodistruzione.

L’attività online riduce lo spazio dei rituali che fino a ieri implicavano la presenza: i social distraggono dallo studio e dalla quotidianità della vita reale, ma anche dalle attività su cui si basa la salute fisica e mentale di tutti gli esseri, come il contatto con la natura e lo sport. Alcuni genitori ritengono che i loro figli non conoscano i rischi che possono derivare da un inappropriato uso dei cellulari e dei computer, ma le ricerche ci dicono che i giovani, pur conoscendo i pericoli dei social, li utilizzano comunque perché non possono farne a meno. Poiché la tecnologia digitale diventerà sempre più importante nella formazione dell'uomo contemporaneo è giusto che nelle scuole vengano istituiti corsi dedicati al sempre più necessario addestramento concernente i mezzi telematici.

Ma è urgente che contemporaneamente si provveda alla educazione sull’uso etico di Internet, affinchè i social non diventino solo un freddo strumento di connessione. Ed è indispensabile che le Istituzioni pubbliche trovino reali ambiti e ambienti di aggregazione e collaborazione in cui i giovani possano sviluppare, insieme e in presenza, le qualità di cui sono naturalmente dotati e sulle quali si fonda il futuro del mondo.