Alla primaria di Benna l'autismo spiegato agli allievi a passo di danza

Lunedì 11 marzo, gli alunni della Scuola Primaria di Benna hanno preso parte al progetto “Red – I colori dell’autismo”, grazie all’iniziativa promossa da ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) di Biella che ha portato nella scuola del paese questo progetto dedicato ad una maggiore consapevolezza e conoscenza dell’autismo.

Da anni, la Scuola Primaria di Benna, lavora e svolge attività e progetti su questa realtà.

I bambini, hanno conosciuto Red, una ragazza di Saluzzo che in età adulta ha scoperto di essere autistica e da quel giorno ha appunto dato vita a questo progetto che porta in giro per l’Italia, nato con l’obiettivo di informare sull’autismo, attraverso le parole di una persona autistica che può raccontarsi, sfatando stereotipi sbagliati dovuti proprio alla mancanza di conoscenza riguardo questo tema.

Red, a passo di danza, con un sottofondo musicale intervallato dalla sua voce ha raccontato ed interpretato con semplicità quello che è l’autismo. Finito lo spettacolo di danza, con la proiezione di alcune slides ha sviluppato alcune riflessioni con i bambini, parlando delle caratteristiche dell’autismo, di come comportarsi con una persona autistica e analizzandolo anche dal punto di vista dell’impatto sociale, per poi dedicarsi alle loro domande e curiosità.

E’ stato un momento molto importante per i bambini che attraverso i loro interventi hanno dimostrato quanto siano consapevoli, più di molti adulti, riguardo la realtà dell’autismo.

All’evento, svolto presso il Salone Sport Folclore di Benna, organizzato e offerto da ANGSA Biella in collaborazione con Ettore Materi e Mary Martinez, hanno preso parte anche il Vice Presidente dell’Associazione Roberto Bertola, tutte le docenti della Scuola Primaria di Benna, il Dirigente Scolastico Antonello Papa e il Sindaco Cristina Sitzia.