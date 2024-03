Regione Piemonte: benessere animale: Ambulatori Veterinari premiati a Roma.

Riconoscimento nazionale per l’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino che ieri, nella storica cornice del teatro Parioli di Roma, per anni casa del «Maurizio Costanzo show», è stata premiata dalla LAV, Lega Anti Vivisezione, nell’ambito del Premio nazionale «AnimalLav 2024» per la categoria «Istituzioni e giustizia, Rappresentanti delle Istituzioni, Forze di Polizia e Magistratura che hanno determinato cambiamenti rilevanti per il benessere degli animali».

Cambiamenti rilevanti a seguito dell’apertura, per la prima volte in Piemonte e in Italia, di una rete di 13 Ambulatori Veterinari Sociali (che diventeranno presto 15) in grado di garantire interventi base. L’iniziativa è a favore delle 260mila persone con un animale d’affezione e in carico ai servizi sociali. Si stima una numerosità di animali d’affezione detenuti da tali utenti di circa 30mila unità. I centri sono già operativi ad Alessandria, San Damiano D’Asti, Biella, Savigliano, Novara, Arona, Vercelli, Borgosesia, Collegno, Settimo Torinese, Moncalieri e Verbania.

Per tale iniziativa la LAV nazionale era già venuta in Piemonte per donare un contributo economico a favore della stessa, sottoscrivendo inoltre un protocollo d’intesa per mettere a disposizione i propri preziosissimi volontari a favore dell’iniziativa.

In sala erano presenti oltre 600 persone tra politici, giornalisti, ricercatori e cittadini. Oltre alle premiazioni si sono esibiti gli artisti della Fondazione Cirko Vertigo, centro artistico internazionale piemontese di creazione e produzione e polo di formazione per l'arte circense senza l'utilizzo di animali.

«Innanzi tutto ringrazio il presidente della LAV nazionale, Gianluca Felicetti - spiega Caucino - per avermi innanzitutto sostenuto nel progetto e, oggi, per questo importantissimo riconoscimento». «La giornata - ha poi concluso Caucino - è stata anche un’occasione importante per ribadire con forza la necessità di superare i circhi con animali, luoghi di sfruttamento per esseri viventi che non hanno mai scelto di esibirsi».

Conclude il presidente nazionale della LAV, Gianluca Felicetti: «Siamo particolarmente contenti che questa prima edizione del premio «AnimalLav 2024» sia stato assegnato anche all’assessore Caucino. Tutto questo dimostra quanto sia necessaria e apprezzata una politica vicina alle necessità dei cittadini, in grado di permettere una migliore convivenza tra le persone in difficoltà e i loro famigliari a 4 zampe. Anche questo rientra in un’importante attività di tutela che rende la nostra società più forte ed inclusiva».