Alto Piemonte: l’uso efficiente dell’acqua in viticoltura.

Il convegno, che ha il patrocinio della Regione Piemonte, è proposto da UGIVI – Unione dei Giuristi della Vite e del Vino in collaborazione con l’Accademia di Agricoltura di Torino, da Le Donne del Vino e da OICCE – Organizzazione Interprofessionale per la Comunicazione in Enologia e affronterà lo stato dell’arte ed alcuni spunti giuridici relativi alla tematica dell’uso razionale dell’acqua in ambito vitivinicolo sotto molteplici punti vista: l’obiettivo è quello sia di valutare le soluzioni tecniche e strutturali ad oggi introdotte – già vagliate degli esperti, dagli operatori e dagli utilizzatori – sia di far tesoro delle “best practices” attuate in altri ambiti territoriali.

I cambiamenti climatici e la siccità rappresentano una minaccia per la viticoltura, in quanto le variazioni di temperatura e umidità, così come gli eventi avversi, quali gelate, grandinate e ondate di calore, possono influire negativamente la produzione.

Anche l’areale del Nord Piemonte sta attraversando delle difficoltà idriche in viticoltura, soprattutto nei periodi compresi tra la primavera e la raccolta, che si sommano alle perdite causate da attacchi di patogeni difficili da controllare: diventa pertanto necessario promuovere comportamenti virtuosi, che portino ad un risparmio idrico nella fase produttiva, avviando contemporaneamente una fase progettuale che permetta di irrigare in modo sostenibile, che non potrà prescindere dalla messa a punto di un’oculata strategia operativa e di infrastrutturazione, (prestando attenzione ai rischi), al coordinamento degli stakeholder.

Il programma, ricco di interventi e di spunti di riflessioni, si articolerà in due sessioni e sarà animato da esperti delle diverse discipline idriche in viticoltura.

Nella sessione del mattino saranno trattate tematiche di natura più generale:

· gli aspetti agro climatici che stanno caratterizzando le ultime annate;

· gli aspetti giuridici e normativi che regolano l’uso dell’acqua per fini irrigui;

· quanto previsto dai disciplinari di produzione dei vini qui prodotti.

Un primo tavolo di confronto con esperti del settore chiuderà la mattinata affrontando:

· infrastrutturazione e studi di fattibilità per le aree sensibili,

· interventi futuribili ed esperienze di altre regioni.

La sessione pomeridiana sarà l’occasione di discutere e condividere importanti elementi in tema di:

· moderne tecniche irrigue utilizzabili in viticoltura;

· dotazioni tecnologiche disponibili per efficientare il processo;

· moderni approcci di cantina utili all’eventuale riutilizzo dei reflui;

· esperienze di riferimento in ambito internazionale;

· finanza agevolata per investimenti volti al risparmio idrico delle aziende vitivinicole.

Il secondo tavolo di confronto partecipato da imprenditrici vitivinicole, evidenzierà le esperienze personali per un uso efficiente e virtuoso dell'acqua, che discuteranno delle esigenze dal campo e del relativo supporto ai piani di sostegno.

L’Assessore all’Agricoltura e al Cibo della Regione Marco Protopapa interverrà in videocollegamento.

Il convegno è inoltre patrocinato da Disafa, Unasa, Accademia Italiana della vite e del vino, Vignaioli Piemontesi, Ordine degli Avvocati di Novara, Assoenologi, Federazione Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali Piemonte Valle d’Aosta.

