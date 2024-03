T.T. Biella: Weekend di campionato

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, ben dieci incontri di campionato, dalla B1 nazionale fino alla D3 regionale, passando dalla C femminile. L’esito è stato con luci e ombre: 6 incontri vinti in C1, C2, D3 e C femminile (3 incontri); 4 incontri persi in B1, D1 e D2 e C femminile (1 incontro).

Serie B1.

In serie B1, la compagine del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, in una situazione davvero già complicata, ha giocato, tra le mura amiche, contro il Vigevano. La squadra ci ha provato, lottando sino alla fine; è sceso in campo anche Eugenio Panzera, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ma alla fine la formazione ha dovuto soccombere con il punteggio di 5 a 3. Contro un avversario veramente “ingiocabile” (Deleraico), i biellesi hanno conquistato solo due punti su Sinkevich (Eugenio Panzera e Simone Cagna) e uno su Austria (Vincenzo Carmona); per il resto, non c’è stato nulla da fare.

Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,20; A4 Verzuolo Tonoli,18; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,16; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,12; A4 Verzuolo Scotta,12; Asd Us Villa Romano',10; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,10; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1.

Buone notizie, invece, dal campionato di C1 per il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin; non tanto per la scontata vittoria dei nostri portacolori sul fanalino di coda del girone, i milanesi del Silver Lining, quanto per la buona notizia giunta da Villadossola, dove i padroni di casa hanno battuto il Gallarate, diretti concorrenti della formazione biellese nella lotta per non retrocedere. Per David Dabbicco, Fabio Cosseddu e Matteo Passaro ci sarà ancora da soffrire, ma la tanto agognata salvezza ora è a portata di mano.

Classifica: Asd Tt Romagnano,24; Tennis Tavolo Torino,18; Tt Ossola 2000 Mokavit,14; G.S. G. Regaldi Novara,12; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,10; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",8; Tennis Tavolo Gallarate,7; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2.

Netta vittoria della formazione del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza, nello scontro tra formazioni di alta classifica del campionato di C2. A far visita è stato il Novara, altro team che lotta per agguantare una posizione di vertice e ottenere la partecipazione ai play-off promozione. Ma la squadra biellese, trascinata da capitan Stefano Erba, nonostante la tranquilla posizione di leader, non ha alcuna intenzione di mollare; cinque e due il risultato finale con tre punti del capitano conquistati con buona sicurezza, e uno a testa di Mattia Noureldin, su Lucchini e di Luca Lanza su Oglietti. Completava la formazione ospite Ramazzotti.

Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,18; Asd Tt Romagnano,14; Tennis Tavolo Torino B,14; Asd Tennistavolo Novara Hcm,12; G.S. G. Regaldi Novara,8; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,6; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1.

Battuta di arresto per la formazione del Tt. Biella Tintoria Ferraris, che milita in serie D1; impegnata a Villadossola contro la squadra locale, esce sconfitta con il punteggio di 4 a 2, con i soli punti di Stefano Torrero, in giornata di grazia, su Loforese e Calella. Al palo sia Lodovica Motta, battuta in rimonta da Cardino (-10/-9/8/9/3), sia Federica Prola, superata in bella da Loforese (-6/10/-6/8/7).

Classifica: Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,18; Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,17; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,14; Tt. Biella Tintoria Ferraris,8; G.S. G. Regaldi Novara,5; A.S.D. Splendor 1922,5; Asd Tennistavolo Novara Hcm,4.

Serie D2.

Piegata a Villadossola anche la formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano, che disputa il campionato di D2. Cinque a uno, il risultato finale di un match comunque combattuto. Punto su Ricca di Michele Motta, poi battuto da Pedroli (-8/8/-8/3/5); Federico Arno è superato da Ricca e, in rimonta, da Vesci (-9/-10/3/2/6); Gilberto Rollino è sconfitto sia da Pedroli sia da Vesci.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,23; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,18; Tt. Biella Pizzeria Giordano,14; Tt Oleggio,12; Tt Baveno Lago Maggiore,11; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,11; Asd Tt Romagnano B,6; Asd San Giuseppe,1.

Serie D3.

Gran bella vittoria per i giovani del T.T. Biella Barbera Auto nel campionato di D3. Impegnati giovedì sera a Vigliano, i biellesii si impongono ai padroni di casa con il punteggio di 4 a 2. Due punti di Gabriele Marfisi e due di Alessio Peretti; restano “a secco” sia Wu Jin Hao sia Gabriele Carisio. I viglianesi hanno schierato Muscalu, Toniolo e Villa.

Classifica: A.S.D. Splendor 1922,20; Asdtt Ivrea,14; Coumba Freide Tt Aosta,14; Asd Polisportiva Fc Vigliano,11; Tt. Biella Barbera Auto,9; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1.

Serie C femminile.

Si è disputato domenica, in condizioni ambientali veramente difficili (la palestra di via Tempia a Torino era simile a una “ghiacciaia”), il terzo concentramento della serie C femminile.

Quattro gli incontri in programma per le nostre atlete del Tennistavolo Biella-Legno; uno soltanto, però, presentava grandi insidie; era quello che vedeva opposte Federica Prola e Lodovica Motta alla formazione A del Torino, composta dalle giovanissime Ginevra Donetti ed Isabella Jar. Quest’ultima, in grande crescita, è tuttora imbattuta in questo raggruppamento.

La prima partita di questo incontro, vede opposte le due numero uno, Lodovica Motta ed, appunto, Jar. Lo scontro è tiratissimo e si chiude solamente in bella quando Motta si sblocca e fa valere la maggior completezza tecnica (-10/7/6/-8/5). Nella seconda partita Federica Prola inizia benissimo contro Donetti: tutto fila per il meglio, almeno per i primi due set e per buona parte del terzo: sembra fatta, ma per merito della ritrovata verve dell’avversaria, Prola perde il set ed i successivi due (-10/-3/11/10/4). L’esito del match è quindi appeso al sottile filo del doppio. Anche questa partita è tiratissima, confermando appieno quanto visto negli scontri precedenti. Il TT Biella perde il primo set, vince il secondo, perde “tirato” il terzo e rivince con facilità il quarto: in parità, si va alla bella. Tutto sembra procedere al meglio fino al sette a tre in favore delle biellesi; ma la partita “gira”; dalla panchina, pur con il time-out a disposizione, non si pensa di fermare le due ragazze, tranquillizzarle e nel contempo di spezzare il ritmo alle indiavolate avversarie; l’errore si rivela fatale: la partita è persa (9/-4/10/-1/10) così come l’intero incontro. Le due partite seguenti, infatti, hanno gli esiti previsti, con una facile vittoria di Lodovica Motta su Donetti (8/3/4) e con una sconfitta di Federica Prola con Jar (9/6/9). Per quanto riguarda gli altri incontri si è trattato di agevoli vittorie per tre a zero.

Classifica: Asd Tennistavolo Novara Hcm, 20, Asd Area172, 16, Tt Torino A, Tt Biella-Legno, 16, Tt Sisport Black, 8, 14 Tt.Ossola 2000 Pink, 10, T.T. Oleggio Fideuram, 10, G. Regaldi Novara, 10, A4 Verzuolo Etea, 6, Asd Tt Gasp Moncalieri, 6, A4 Verzuolo Benebanca, 4, G.S. Crdc Torino, 4, Sial A, 2, Tt Torino B, 0.