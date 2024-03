Il tennistavolo nazionale ancora protagonista a Biella

Nel giro di due anni il tennistavolo tornerà per la quarta volta a Biella. Nel marzo 2022 il PalaPajetta ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti e a dicembre nel medesimo impianto si è svolta una sei giorni molto ricca, che ha visto in campo la Nazionale maschile azzurra, impegnata nelle qualificazioni agli Europei, la manifestazione internazionale giovanile International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup e i tornei nazionali femminili e maschili.

Nel dicembre 2023 è stato il Biella Forum di via Buscaglione 2 a fungere da palcoscenico delle Giornate Rosa - 4° Memorial Elvira Gattulli, riservate alle donne, delle gare nazionali maschili di seconda e terza categoria e del torneo internazionale WTT Feeder Biella. Il Palazzetto si è rivelato molto funzionale allo svolgimento delle manifestazioni pongistiche e da venerdì 15 a domenica 17 marzo accoglierà i tornei nazionali femminili e maschili di quarta e quinta categoria e maschile di sesta, a ingresso libero. L'organizzazione sarà curata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Biella e della Regione Piemonte. Gli sponsor sono Stag Global e Double Fish.

Il programma agonistico scatterà venerdì alle ore 10, con in campo 142 atleti di sesta categoria. Sabato toccherà alle gare di quinta categoria, che coinvolgeranno dalle 9 del mattino 154 uomini e dalle 15 44 donne. Domenica con gli stessi orari saranno impegnati 158 pongisti e 20 pongiste di quarta categoria. In totale i partecipanti saranno, dunque, 518. Gli atleti locali saranno David Dabbicco, Fabio Cosseddu, Matteo Passaro, Tommaso Sorrentino, Lodovica Motta e Federica Prola (Tennistavolo Biella) in quarta categoria, Gabriele Mussa (Polisportiva FC Vigliano), Mattia Noureldin, Stefano Torrero, Gilberto Rollino, Michele Motta e Alaa Ibrahim Noureldin (Tennistavolo Biella) in quinta categoria e Federico Arno, Gabriele Marfisi e Wu Jin Hao (Tennistavolo Biella), Riccardo Motta, Tommaso Zoppello e Gabriele Negrone (Splendor 1922) e Traian Muscalu (Polisportiva FC Vigliano) in sesta categoria.

“Con la FITeT presieduta da Renato Di Napoli si è instaurata nel corso degli anni una collaborazione davvero proficua – spiega il vice sindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. Un ottimo connubio sport-turismo, che ha fruttato nel corso delle recenti manifestazioni ospitate in città migliaia di pernottamenti e una grande ricaduta economica. Considerando che nel lungo fine settimana saranno più di 500 gli atleti che raggiungeranno il Forum, possiamo dire di aver fatto nuovamente centro. L’ingresso alla struttura sarà gratuito e mi auguro che non solo gli appassionati possano seguire l’evento. Il Forum è sempre più richiesto da svariate Federazioni nazionali: dal basket alla pallavolo, arrivando ora al tennis tavolo. Tutto ciò non fa che testimoniare la bontà del nostro progetto relativo alla riqualificazione della struttura, che da 'problema' è diventato un'opportunità da sfruttare per il territorio e un grande volano pubblicitario per rendere la nostra città sempre più attrattiva per i turisti”.