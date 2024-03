Biella Corse, prima vittoria per Alex Negri. In arrivo altre gare e… importanti novità FOTO

Biella Corse, prima vittoria per Alex Negri. In arrivo altre gare e… importanti novità

Rally Città di Foligno

Prima gara e prima vittoria per Alessandro Negri e Ratnayake Harshana, che questo fine settimana al Rally Città di Foligno, prima prova del Campionato Italiano Rally Terra 2024, con la loro nuovissima Hyundai I 20 (gruppo RC2N, classe N5 nazionale) preparata dal Team Chiavenuto di Mongrando (Biella), si sono piazzati al primo posto della classe N5, diciannovesimi di gruppo e ventiquattresimi assoluti. Per l'equipaggio Biella Corse è davvero un ottimo debutto, anche in vista della prima gara del Trofeo N5 Terra (l'altro loro obbiettivo di stagione), il Rally della Val d’Orcia che si correrà in Toscana a inizio aprile. Ottimo anche l'esordio in gara della giovane navigatrice "Biella Corse" Carlotta Romano che, in gara a fianco del sanmarinese Jader Vagnini su di una Skoda Fabia R5 (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha portato a termine la gara chiudendo al tredicesimo posto di gruppo e di classe e al quattordicesimo assoluto.

Rally del Bardolino

Buona gara questo fine settimana (8 e 9 marzo) a Bardolino, in provincia di Verona, anche per il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri. A fianco del pilota Mirko Carigi su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha infatti concluso il Rally del Bardolino 2024 al 16° posto assoluto, nono di gruppo e di classe.

Rally Il Ciocco

Tiziano Pieri, evidentemente intenzionato a "soffiare" al papà Luca lo scettro di "Stakanov dei rally", sarà in gara anche questo fine settimana al 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Correrà infatti in coppia con il pilota Riccardo Verbilli sulla Opel Astra (gruppo RC5N, gruppo N3) numero 83. La gara si correrà venerdì 16 e sabato 17 marzo tutt’attorno al Complesso Turistico Il Ciocco a Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. In programma ci sono undici speciali, tre il primo giorno e otto il secondo. Venerdì i concorrenti affronteranno le prove “Pegnana” (di 7,41 chilometri), “Il Ciocco” (di 2,02 chilometri) e “Monteceneri” (di 2,54 chilometri); sabato invece si sfideranno sui tracciati, ripetuti due volte, “Careggine” (di 19,60 chilometri), “Renaio” (di 14,32 chilometri), nuovamente “il Ciocco” e “Puglianella” (di 11,01 chilometri). In totale percorreranno 318,80 chilometri, di cui 105,87 in prova speciale.

Rally Costa Brava

Appuntamento di grande importanza per il navigatore Biella Corse Mattia Nicastri che, questo fine settimana (venerdì 15 e sabato 16 marzo) in Spagna, prenderà parte al 72° Rally Costa Brava, prima prova del Campionato Europeo Rally Storici (EHRC). Nicastri correrà in coppia con il pilota Evangelos Andrea Farmakakis, con la stessa vettura con cui i due hanno partecipato al recente Rally Monte-Carlo Historique, ovvero la Ford Escort RS 2000 (gruppo 2, classe C1) numero 42. La gara partirà e arriverà a Girona (in Catalogna) e sarà articolata su due giornate e dodici prove speciali. Il primo giorno sono in programma due passaggi sui tracciati "Els Angels" (di 15,678 chilometri), "Santa Pellaia Curt" (di 9,865 chilometri) e "Salion- St. Grau Curt" (di 11,315 chilometri); il secondo due passaggi sulle prove "Osor" (di 12,231 chilometri), "Collsaplana" (di 16,711 chilometri) e "Cladells" (di 14,207 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 610,544 chilometri di cui 160,014 in prova speciale.

Il programma del Presidente

Questo fine settimana, novità assoluta della stagione 2024, sarà in gara anche il Presidente della Scuderia Biella Corse, Alby Negri. Prenderà parte infatti, in coppia con il navigatore Manlio Rubiola, al 2° Rally Sulcis-Iglesiente, che si correrà in Sardegna sabato 16 e domenica 17 marzo. Saranno al via con la Renault Twingo RS (gruppo RC5N, classe Rall5/R1) già utilizzata l'anno scorso al 36° Rally Lana e al 38° Città di Torino "e questa" precisa il Presidente, "non sarà un'esperienza isolata!". Con il preparatore Worldmotors Rally Team di Livorno Ferraris ha infatti messo a punto un programma molto interessante, che lo vedrà partecipare quest'anno, con Rubiola o Ornella Blanco Malerba, a tre gare su asfalto (oltre al Sulcis-Iglesiente, nel programma ci sono anche il Rally Golfo dell'Asinara, a fine giugno, e il Rally Terra Sarda a inizio ottobre) più una su asfalto (il Rally dei Nuraghe e del Vermentino, a fine ottobre). Tutte in Sardegna e quindi valide per la Coppa Italia Zona 10. "Sì, ho scelto di correre in Sardegna, terra che a me piace molto, perché queste sono gare che ti permettono di fare, prima o dopo, qualche giorno di vacanza" spiega sorridendo "e staccare un po' ogni tanto non fa male!".

Rally Sulcis-Iglesiente

Per quanto riguarda il Rally Sulcis-Iglesiente, la gara partirà da Iglesias (provincia del Sud Sardegna) alle 15,00 di sabato pomeriggio, dove si concluderà alle 16,00 di domenica. Sabato i concorrenti si sfideranno su quattro prove speciali, ricavate da due passaggi sui tracciati "Portixeddu" (di 6,06 chilometri) e "Fluminimaggiore" (di 12,86 chilometri); domenica invece affronteranno altre tre prove, "Nuxis-Santadi" (di 7,98 chilometri), "Perdaxius" (di 5,27 chilometri) e "Coaquaddus" (di 4,08 chilometri). In totale percorreranno 440,28 chilometri, di cui 72,50 in prova speciale.