Valdigne Triathlon, podi e ottime prestazioni in Italia e nel mondo FOTO

Ancora sugli scudi gli atleti di Valdigne Triathlon negli ultimi due fine settimana nelle gare in calendario!

In Uruguay, nel 70.3 (Mezzo Iron Man) del Circuito “pallinato” di IronMan, nella spettacolare location di Punta del Este, ottima prova del biellese Fabrizio Ghilardi che conquista un prestigioso 12° posto di categoria, con un crono decisamente positivo nella famosa gara internazionale.

A Forlì, domenica 3 marzo 2024, si è disputato il Duathlon Sprint, nella competizione romagnola gara decisamente top per la reggiana Matilde Salati che ha conquistato il 6° posto assoluto e l’oro tra le S1. Il weekend appena trascorso è iniziato venerdì 8 marzo con la splendida serata del Galà del Triathlon organizzata a Milano presso l’Auditorium del Palazzo Lombardia da Dario “Daddo” Nardone, dalla FiTri e dalla Gazzetta dello Sport per premiare tutti i protagonisti della Stagione 2023 della Triplice.

Grandi soddisfazioni per i colori verde-turchese-oro che han visto ben 4 atleti premiati: Michele Bonacina (MultiSport), Marinella Sciuccati (Age Group Donne), Francesca Tarantello e Silvia Visaggi (ParaTriathlon Donne). Per Valdigne Triathlon c’è stata la grande soddisfazione di essere nella Nomination finale di migliore società italiana, a testimonianza della grande stagione e dei risultati di alto livello ottenuti, nelle fotografie un gruppo di dirigenti e atleti biellesi presenti alla premiazione.

Domenica 10 marzo si è disputato il classico Duathlon di Santena, con l’organizzazione di QualiTry, valido per il Circuito Nazionale di Duathlon. Al femminile gara tra le protagoniste per la lecchese Carlotta Bonacina (4° assoluta e oro tra le S1), 12° posto assoluto e splendido oro tra le M1 per la torinese Monica Cibin.

Al maschile, prova di livello con il 10° posto assoluto per il cuneese Guglielmo Giuliano, 35° posto con il bronzo tra gli S3 per il lombardo Andrea Manzotti e 36° posto assoluto e argento M2 per il biellese Marco Schiapparelli, entrambi in evidenza con una gara positiva. Ora la stagione agonistica del mondo della Triplice proseguirà con l’appuntamento con i Campionati Italiani di Imola di Duathlon Sprint.