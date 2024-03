Vetrina dell’Eccellenza Artigiana, due giorni con le migliori produzioni del Piemonte

Torna l’appuntamento con la “Vetrina dell’Eccellenza Artigiana”, l’iniziativa dedicata alle produzioni artistiche e tipiche di qualità riconosciute con il prestigioso marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. Protagoniste della manifestazione sono venticinque aziende artigiane piemontesi di diversi settori che presenteranno in esposizione e vendita i loro prodotti di pregio: dalle prelibatezze alimentari alla gioielleria, dai metalli al legno, dalla tessitura e abbigliamento all’arte della legatoria e delle decorazioni.

L’apertura ufficiale dell’evento è prevista sabato 16 marzo 2024 alle ore 10.00. La mostra mercato, ad ingresso libero, sarà aperta con orario continuato fino alle ore 20.00 di sabato e dalle 10 alle 19 di domenica 17 marzo, presso il Castello di Novara.Ad organizzare l’evento è la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con CNA Piemonte Nord, CNA Biella, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Confartigianato Biella, Castello di Novara e con il patrocinio del Comune di Novara.

«La Vetrina dell’Eccellenza Artigiana, giunta alla sedicesima edizione, rappresenta un appuntamento imperdibile sia per gli artigiani sia per i visitatori» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Per gli artigiani perché grazie ad essa hanno l’opportunità di presentarsi ad un vasto pubblico, dando vita a incontri e possibili collaborazioni professionali; per i visitatori perché possono toccare con mano la qualità dei prodotti artigianali e conoscere il patrimonio artistico e culturale di cui sono espressione concreta. Manualità e lavoro fatto a regola d’arte sono infatti gli elementi che rendono la manifattura artigiana sempre più richiesta da chi è in cerca di prodotti non solo di qualità superiore, ma capaci anche di evocare storie, tradizioni ed emozioni».

Massimo Pasteris, presidente CNA Piemonte Nord, sottolinea: «Le iniziative come la “nostra” Vetrina dell’Eccellenza Artigiana hanno il pregio di valorizzare e promuovere l’artigianato artistico, tipico e di qualità, di per sé un artigianato di nicchia, ma in grado di fornire prestigio alla nostra Regione attraverso le opere uniche di artigiani in possesso di manualità ed esperienza straordinarie, frutto di anni di lavoro e di tradizione».

Gionata Pirali, presidente CNA Biella, aggiunge: «Il marchio consente la valorizzazione delle singole imprese che sono in possesso dei requisiti di eccellenza, ma è anche una modalità di fornire un servizio ai cittadini facilitando la scelta dei migliori fornitori e costituire così un insieme di imprese che, per l’elevata qualità dei processi e dei prodotti, dia lustro al territorio piemontese attraverso il suo comparto artigiano».

Michele Giovanardi, presidente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, dichiara: «La nostra fiera è molto più di un evento commerciale: è un incontro di menti creative, una celebrazione della creazione artistica e un’opportunità per coltivare un legame più stretto tra la comunità e gli artigiani. Invito ciascuno a visitare l’expo e a lasciarsi ispirare dalla maestria dei nostri talentuosi artigiani creatori».

Cristiano Gatti, presidente Confartigianato Biella, commenta: «La mostra propone prodotti che fanno parte della tradizione e altri che invece sono il frutto di un costante impegno nella ricerca: sperimentare ed elaborare un pensiero creativo, espressione di quell’artigianato sinonimo di creatività e saper fare, gusto per il bello, ricerca di qualità, cura del dettaglio, capacità di innovare per creare valore». Il catalogo dell’evento con le schede di tutti gli espositori è disponibile sul sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it; maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail promozione@pno.camcom.it.