Biella: Grandi Scuole e Cepu: gli alleati degli studenti VIDEO

A Biella c’è un luogo in cui tutti gli studenti possono sempre trovare un aiuto concreto per le loro difficoltà scolastiche e universitarie: è il Centro Studio Cepu, in via Cristoforo Colombo 1, che offre servizi di preparazione e recupero personalizzati ed efficaci.

I percorsi proposti sono progettati su misura per ogni singolo studente: la metodologia didattica è all’avanguardia e mette l’alunno al centro del sistema. La figura centrale del servizio è sicuramente il tutor, un esperto nell’apprendimento e un facilitatore dei percorsi di studio con importanti competenze professionali, capacità di relazione e progettuali.

In particolare Grandi Scuole si occupa di recupero scolastico per tutti gli indirizzi di studio.

Con Grandi Scuole è possibile recuperare le insufficienze e gli anni scolastici persi, anche più anni in uno, per rimettersi in pari con il programma o conseguire il diploma. Grandi Scuole è attenta alle esigenze di tutti i suoi iscritti: i tutor sono formati anche per l’insegnamento a persone con DSA e BES. Anche gli adulti che non hanno conseguito il diploma posso ricevere il supporto di Grandi Scuole per recuperare il tempo perduto e diplomarsi nell’indirizzo di studi scelto, anche se lavorano, grazie agli orari flessibili e alle lezioni online.

Cepu si occupa invece di preparazione universitaria per tutti i corsi di laurea, anche online, e offre un aiuto concreto a tutti gli studenti in difficoltà. Grazie ai tutor Cepu, chi si è bloccato su un esame, chi non riesce a gestire lo studio universitario e chi sta pensando di abbandonare l’università può sbloccare la situazione e ripartire con slancio verso la laurea.

Cepu affianca a ogni studente un tutor - un insegnante preparato nella materia d’esame e nelle metodologie di apprendimento - e, su richiesta, offre un servizio completo, dall’orientamento per la scelta del corso di studi fino al supporto nell’impostazione della tesi di laurea. Anche chi lavora ma vuole laurearsi può rivolgersi a Cepu con fiducia perché il servizio è sempre personalizzato ed è molto flessibile negli orari. Gli studenti che desiderano entrare a Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia o altri corsi di laurea della sfera sanitaria hanno una doppia opportunità: possono prepararsi per il test di ammissione in Italia con i corsi mirati di Scuola Test oppure riservarsi un posto in una prestigiosa università europea con Cepu International.

Impara e Lavora, infine, è un punto di riferimento per chi vuole imparare un mestiere: dall’elettricista al cuoco, dall’estetista al parrucchiere, fino all’operatore socio-sanitario (OSS). Questi corsi professionali offrono una preparazione completa e ben spendibile nel mondo del lavoro. In più, grazie alle opportunità di stage, consentono di entrare sin da subito in contatto con la realtà lavorativa.

Per ogni informazione è possibile chiamare il Centro Studio Cepu di Biella al numero 015 2400093.

Il Centro Studio Cepu è a Biella in via Cristoforo Colombo 1