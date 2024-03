Occhieppo Inferiore: Lavori di asfaltatura in via Giovanni XXIII fino al 22 marzo

In occasione dei lavori di asfaltatura in via Giovanni XXIII, che proseguiranno fino al 22 marzo, il Comune di Occhieppo Inferiore ha emanato un'ordinanza per avvisare i cittadini :

-Limite di velocità di 30 Km/h nella via e di 10 Km/h in prossimità del cantiere

-Divieto di sosta su entrambi i lati dal civico 1 fino all'incrocio con via Repubblica

-Divieto di transito ai pedoni in prossimità dei lavori

-Istituzione senso unico alternato nella via regolato da movieri e/o semaforo temporaneo

La Polizia Locale vigilerà per il corretto rispetto dell'ordinanza