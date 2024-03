Vittoria in trasferta per la M-App Hotel SPB, contro il Sant’Anna

M-App Hotel vincente nella gara in casa contro Borgofranco. 3 a 0 secco che garantisce ai biellesi di arrivare a pari punti con San Rocco e Aosta, in lotta per un posto ai playoff.

La partita

Un 3 a 0 senza fronzoli per la M-App Hotel SPB, che è riuscita a mettere sotto Borgofranco fin dal primo punto. Una buona prova corale, con diversi giocatori che sono andati a referto con un alto numero di punti. La formazione è ritornata ad essere quella “classica”, con due centrali, dato il rientro di Rolando.

Il commento di Fabio Mazzoli

"Sono tre punti fondamentali che ci permettono di rimanere sempre più attaccati alla zona playoff. È stata una partita a senso unico dove siamo riusciti ad imporci sin da subito esprimendo un'ottima pallavolo. È stato fondamentale metterli in difficoltà nella fase di ricezione dove con palla staccata hanno fatto fatica a gestire il cambio palla. Ora bisogna concentrarsi sulle partite rimanenti per cercare di guadagnare più punti possibili.”

I numeri

M-App Hotel SPB - Borgofranco 3-0

Parziali: 25-17; 25-12; 25-17.

Tabellino: Berteletti 9, Castrovilli 0, Maio 0, Mazzoli 15, Rolando 2, Sarasino 4, Stragiotti 9, Vacca 10, Vicario 0. Libero: Pelosini.