Pallavolo, fase finali per le giovanili, FOTO

Fase finale per le nostre squadre del settore giovanile. Il Generali TeamVolley Under18 chiude l’annata con un sesto posto che non soddisfa coach Salussolia, mentre il Conad Under13 dovrà fare un’impresa esterna per acciuffare i quarti di finale. Tappa “casalinga” per le piccoline dell’Under12, di scena a Lessona.

SERIE D

SERIE D Girone A - 18a giornata

Zs Ch Valenza – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0

(25-17/25-20/25-15)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Boggiani 2, Zignone 14, Cena 7, Sola 1, Venturino 7, Gariazzo, Damo 3, Fantini ne, Piletta 3, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Marco ALLORTO: «Partita difficile se non impossibile, visto che eravamo ospiti della capolista. Una squadra attrezzata bene in tutti i reparti e pronta per il salto di categoria. Il nostro obiettivo era quello di impensierire il loro gioco, non certo di fare punti, e nelle prime due frazioni siamo riusciti a farlo abbastanza bene, obbligando le casalinghe alla richiesta di time-out. Purtroppo in alcuni frangenti-chiave del match paghiamo la giovane età delle nostre atlete e subiamo dei break in modo inopportuno. Torniamo a lavorare in palestra con la consapevolezza che la strada per la salvezza è ancora lunga e nulla è deciso».

UNDER18

Spareggio 5°/6° posto

Gs Pavic Romagnano – GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-17/25-20/26-24)

Coach Paolo SALUSSOLIA: «A caldo ero deluso, a freddo sono furioso. Abbiamo gettato al vento una qualificazione ai regionali ampiamente alla portata, contro un avversario che non ha messo in campo nulla per giustificare una sconfitta, figuriamoci con queste proporzioni. Noi giochiamo a intermittenza: prima parte del primo set, seconda parte del secondo (dove arriviamo sul 19 pari), terzo set avanti 12-8, 21-16 e 24-22 per poi cedere in maniera fragorosa. Non si può pensare di applicarsi un po' sì e un po' e avere risultati massimi: questo vale sempre, nello sport come nello studio e nel lavoro, ed è un insegnamento che sarà bene si portino dietro, come deve essere ben chiaro che se la persona più motivata in palestra sono io è un problema, e anche bello grosso. Certo, dare sempre il proprio 100% costa fatica ma la consapevolezza di averlo fatto è quello che ti fa uscire dalla palestra sereno e soddisfatto, anche in caso di risultato avverso. Sfrutteremo i tornei primaverili per lavorare sula futura Under18 e su tutti gli aspetti tecnici, tattici e mentali».

UNDER13

Ottavi di finale – Andata

CONAD TEAMVOLLEY – Gulliver Pallavolo Novi U13 Eccellenza 1-3

(11-25/18-25/28-26/20-25)

Capitan Giorgia SCOZZARI: «Questa partita è stata dura: in alcuni momenti eravamo pronte e cariche, con tanta voglia di vincere, ma a tratti la motivazione si è persa. Abbiamo iniziato a impegnarci completamente negli ultimi set, ma non è stato abbastanza per vincere la partita».

UNDER12 (4x4)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3 (8-15/7-15/3-15)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Virtus Biella Fucsia 0-3 (12-15/7-15/13-15)

Valsesia Team Volley 11 – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0 (15-12/15-8/15-7)