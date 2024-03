Officina Pozzo SPB seconda al territoriale, conquistata la fase regionale

SPB Monteleone Trasporti impegnata su molti campi con i campionati giovanili di categoria, che stanno arrivando ad una conclusione, in molti casi positiva.

Campionati Fipav

Doppia vittoria per i giovanissimi della Conad SPB in Under 12 S3 Maschile, prima contro Scurato e poi contro Domodossola. Tante squadre in pausa, fino ad arrivare alla Under 15 Am Impianti, che domenica giocherà la Final 4 territoriale, con la prima partita del mattino a Candelo. Chi vincerà tra biellesi e Novi sfiderà la vincitrice tra Verbania e Novara, nel pomeriggio. L’Officina Pozzo SPB ha perso 3 a 0 la finale territoriale contro la corazzata di Acqui Terme. Una sconfitta che non ferma i biellesi, che potranno accedere alla fase regionale, in partenza nelle prossime settimane.

Campionati UISP

AM Impianti SPB continua a vincere, di nuovo per 3 a 1 su Basso Canavese Volley, cedendo solo il primo set per un soffio. Sconfitta la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB in casa, che però lotta fino alla fine e cede solo al tie break contro il Givomen. Sconfitta la Monteleone Trasporti SPB dal PT Amaranto, per 3 a 0, mentre la Lauretana SPB è stata ancora ferma.

Under 12 S3 Maschile

Conad SPB - Scurato Novara 2-1

Parziali: 9-15; 15-7; 15-12.

Conad SPB - Domodossola 3-0

Parziali: 15-9; 15-2; 15-5.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della Under 12 S3 Maschile con tutti gli impegni della Conad SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/48202/1 .

Under 12 S3 Femminile

La Conad SPB giocherà a Fontaneto d’Agogna il 24 marzo.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della Under 12 S3 Femminile con tutti gli impegni della Conad SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/48201 .

U12 Fipav Girone B

La Lanificio di Sordevolo SPB giocherà a Biella il 23 marzo.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U12 con tutti gli impegni della Lanificio di Sordevolo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/47936 .

U15 Fipav

La AM Impianti SPB giocherà domenica a Candelo la semifinale di Final 4 contro Novi Ligure. La vincitrice giocherà la finale territoriale.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del tabellone finale della U15 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49376 .

Under 16 UISP Playoff

AM Impianti SPB - Basso Canavese Volley 3-1

Parziali: 23-25; 25-14; 25-12; 25-20.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U16 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 16 UISP Coppa UISP

Impresa Costruzioni Aiazzone SPB - Givomen 2-3

Parziali: 11-25; 25-14; 25-12; 20-25; 13-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP U16 con tutti gli impegni della nostra Impresa Costruzioni Aiazzone SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

U19 Fipav

Acqui Terme - Officina Pozzo SPB 3-0

Parziali: 25-20; 25-21; 25-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra Officina Pozzo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49603 .

Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB - PT Amaranto 0-3

Parziali: 15-25; 20-25; 13-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U20 con tutti gli impegni della nostra Monteleone Trasporti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 20 UISP Coppa UISP

Ancora in pausa la Lauretana SPB, tra un rinvio di gara e l’altro.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP U20 con tutti gli impegni della nostra Lauretana SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .