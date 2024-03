Nuoto, Sport Club Pralino ai campionati italiani: incetta di trofei per gli atleti biellesi.

Weekend di gare intenso per gli atleti di nuoto pinnato dello Sport Club Pralino che hanno partecipato ai campionati italiani assoluti primaverili, presso il villaggio olimpico di Lignano Sabbiadoro.

Per la categoria assoluta, Giorgia Destefani si conferma la miglior velocista d’Italia e strappa due ori nei 50 e 100 metri mono e un argento nei 200 metri mono.

Gaia Savioli conquista una meravigliosa medaglia d’argento negli 800 metri mono e una medaglia di bronzo nei 400 metri mono che le valgono la convocazione da parte della nazionale italiana per i Campionati del Mondo Universitari in Colombia, che si terranno a fine Aprile.

A seguire, grandi prestazioni anche per Valentina Basso che centra tutte le finali e si posiziona ottava nei 100 e 200 metri mono e sesta nei 400 metri mono.

Carolina Trocca strappa un bronzo nei 400 metri pinne e si posiziona inoltre undicesima nei 50 metri mono, quindicesima nei 100 metri mono e sesta nei 200 metri pinne.

L’atleta Carlotta Colombo si posiziona quarta nei 1500 metri mono assolute, ventesima bei 400 metri mono e tredicesima nei 800 metri mono.

Per la specialità pinne, Giulia Cerchi si posiziona dodicesima nei 100 metri, mentre Sofia Rainero si classifica nona nei 100 metri e quarta nei 50 metri.

Al loro esordio, per il settore giovanile, Camilla Mastromauro si posiziona ventiseiesima nei 100 metri mono e trentacinquesima nei 50 metri mono; Sofia Zecchini si classifica tredicesima nei 400 metri pinne, ventunesima nei 50 metri pinne, quindicesima nei 200 metri pinne e decima nei 100 metri pinne.

Per il settore maschile, Pietro Pernici sfiora il podio e conquista tre sfortunatissimi quarti posti nei 100, 200,400 metri mono giovanili. Segue Nicoló Marchiori che si posiziona diciannovesimo nei 50 metri mono, quattordicesimi nei 200 metri mono, diciottesimo nei 50 metri apnea, diciassettesimo nei 100 metri mono.

Grande trionfo delle staffette: il quartetto Destefani, Trocca, Rainero, Cerchi si conferma il più forte d’Italia e conquista l’oro nella 4x50 metri pinne assolute; prestazione memorabile della staffetta 4x100 mono composta da Savioli, Destefani, Basso e Colombo che strappa l’argento assoluto; quinto posto per la staffetta 4x200 metri mono assolute composta da Savioli, Basso, Colombo e Mastromauro; ottavo posto per la staffetta 4x50 metri mista composta da Pernici, Marchiori, Destefani, Trocca.

Lo Sport Club Pralino chiude al quinto posto nel medagliere assoluto con un totale di 3 ori, 3 argenti e due bronzi!

Si ritengono soddisfatti gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli, che giorno dopo giorno contribuiscono alla crescita sportiva dei loro talentosi atleti che portano, ancora una volta, Biella in cima alle classifiche italiane.

Il prossimo appuntamento sarà la Coppa del Mondo in programma il 22-23-24 Marzo.