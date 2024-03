Golf Club Cavaglià, ecco i vincitori della tappa di What's Golf

Una finestra di bel tempo ha consentito sabato al Golf Club Cavaglià lo svolgimento della tappa di What's Golf (18 buche, Stableford, 3 categorie) circuito di gare sui principali campi del Piemonte organizzato dai soci del Golf Le Rosine e Pinerolo e che ha visto al via oltre ottanta partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Santaniello Pinerolo - Pragelato punti 31, 1° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 39, 2° Netto Davide Ricchiardi Pinerolo - Pragelato 37, 3° Netto Bruno Garino Pinerolo - Pragelato 36. 2a categoria: 1° Netto Fabrizio Leone Cavaglià 40, 2° Netto Alberto Colombatto Le Rosine 40, 3° Netto Marco Bondenari Kavallotta 38. 3a categoria: 1° Netto Roberto Galisse Le Rosine 40, 2° Netto Luca Edoardo Fontana Pinerolo - Pragelato 38, 3° Netto Paola Cavallari Pinerolo - Pragelato 37. 1° Ladies Elena Sandrone Pinerolo - Pragelato 31. 1° Seniores Maurizio Monteleone Cavaglià 36.

Sabato al Gc Cavaglià farà tappa il circuito GolfImpresa (18 buche, Stableford, 3 categorie). Il 1° lordo, 1° netto delle 3 categorie e prima lady assoluta si qualificheranno per la finale nazionale.Dopo la gara a seguire buffet e premiazione, durante la stessa verranno premiati i vincitori del Trofeo d’Inverno con estrazione tra i presenti di gadgets gentilmente offerti dal nostro Pro – Shop.

Domenica si giocherà la Golf Cup 2024 Road To Golf Pelagone (18 buche Stableford 3 categorie) con in palio 4 posti (1° lordo e 1° netto delle 3 categorie) per la finale nazionale che si svolgerà ad ottobre a Margara.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.