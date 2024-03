Le corse e le camminate della settimana di newsbiella.it dall'11 al 17 marzo

Diverse sono le corse e le camminate in programma questa settimana dell'11 marzo nel Biellese.

Sabato 16 marzo c'è la prima edizione di Piazzo Coast To Cost organizzata da Gli Amici del Piazzo in collaborazione con As Gaglianico 1974. La partenza è alle 15 con ritrovo in piazza Cisterna dalle 13,30. Il percorso è di 7 km. Le iscrizioni si sono aperte il 26 febbraio. Si tratta di una gara podistica non competitiva.

Domenica 17 marzo c'è la 43° Biella-Piedicavallo, gara podistica competitiva in salita, 12° riedizione Ismar Pasteris organizzata da ASD GAC Pettinengo. Due le gare, una di 18,5Km con partenza da Biella, e una di 6Km che partirà da Campiglia e causa lavori la partenza che in genere è a La Balma sarà all'Asmara. Per la 43° Biella Piedicavallo il ritrovo sarà alle 7,30 in piazza Vittorio Veneto, mentre per la 7° Balma Piedicavallo il ritrovo sarà alle 7 all'Asmara. Tutte e due partiranno alle 10. Iscrizioni direttamente on line sul sito www.biellasport.net. Info percorso Ferrarotti Alessandro 351 8648916 Info Segreteria Gare Sartori Luigi 328 944 9885.

Sempre domenica 17 marzo a Donato si corre il SerraMontiTrail, gara podistica competitiva tra la Serra e le prime alture di Donato. Due le distanze che saranno proposte ai runners: 10 e 17 km per gli amanti dello sterrato. Per chi preferisce sarà anche possibile partecipare alla camminata a passo libero sul percorso da 10 km. Amici pelosi ben accetti. Iscrizioni su irunning.it entro VENERDÌ 15 MARZO oppure in loco la domenica mattina.

Per quanto riguarda le camminate, domenica 17 alle 10 a Gifflenga sarà inaugurato il percorso JTWIA, un percorso permanente di 5 km che oltre che sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro tramite la raccolta delle donazioni, ha come obiettivo anche quello di coinvolgere tutte le fasce di età e promuovere i corretti stili di vita, al fine di prevenire e contrastare le malattie croniche che vedono nella sedentarietà una delle principali cause. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione di Asl Biella, l’ASD Splendor 1922 e la Pro loco di Gifflenga. La partenza per la camminata sarà alle 10,30.

Sempre domenica 17 il G.E LESSONA ha organizzato presso l’area feste di Lessona, con il patrocinio del Comune di Lessona, in collaborazione con il Circolo Lessona, il gruppo Alpini e la Polisportiva Lessona, una manifestazione in ricordo di Amelio Crotti nel 10° anniversario della sua morte; dal titolo” RICORDANDO AMELIO”. Le iscrizioni per la camminata sono dalle ore 8,30 di domenica. Partenza ore 9,30. Ritrovo ore 8 e partenza primo concorrente ore 9.

Altra camminata a Vigliano domenica 17 marzo "La vita corre, noi camminiamo insieme", camminata non competitiva per la Gionata Internazionale Della Donna che era stata prevista per domenica 10 ma è stata rinviata per il maltempo. Il ricavato sarà devoluto ad AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. Partenza e arrivo da Piazza Martiri, destinazione la Cascina Bori-Saggioro di Via Mazzetta. Ristoro a cura di Pro Loco di Vigliano Biellese Camminata organizzata dalla Podistica di Vigliano Accompagnamento musicale grazie ai ragazzi della ERIOS JUNIOR JAZZ ORCHESTRA. Il ritrovo è alle 14 presso la biblioteca comunale Aldo Sola e la partenza è alle 15.