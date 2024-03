Consorzio IRIS, riapre la stagione 2024: laboratori per genitori e bambini.

Con la primavera si avvia la terza fase del Progetto "Di Comune in Comune” del Centro per le Famiglie IRIS con una nuova programmazione di quattro eventi geolocalizzati in quattro comuni del Consorzio e in collaborazione con le rispettive Amministrazioni. Questa volta protagonisti saranno i bambini, che, insieme ai propri genitori, si sperimenteranno in sfide, attività e giochi all’aperto gestiti dalle operatrici del servizio “Il Patio”. Si tratta di occasioni pensate per rinforzare la significatività della relazione tra genitori e figli attraverso esperienze ludico-ricreative in cui “mettersi alla prova insieme”. Due saranno i format: una lettura animata attraverso il metodo "Kamishibai" per i più piccoli e una caccia al tesoro con " esplorazione del territorio" per i bambini delle scuole primarie.

Al termine di ogni evento ci sarà un piccolo rinfresco e, per gli adulti interessati, un momento di confronto con le operatrici per conoscere le proposte di sostegno alla genitorialità presso il Centro.

Di seguito il programma delle attività:

· 23 MARZO ore 9:30 a OCCHIEPPO SUPERIORE - Villa Mossa. ”KAMISHIBAI EVVAI!” lettura animata e attività espressive per genitori e bimbi in età 0-6 anni .

· 6 APRILE ORE 10:00 ad ANDORNO MICCA – Parco La Salute ESPLORANDO IL TERRITORIO: Caccia al tesoro per genitori e figli in età 6-11 anni.

· 13 APRILE ore 14:00 a SALUSSOLA- Piazza G. Garibaldi ESPLORANDO IL TERRITORIO: Caccia al tesoro per genitori e figli in età 6-11 anni.

· 4 MAGGIO ore 14:00 a CANDELO – Ricetto ESPLORANDO IL TERRITORIO: Caccia al tesoro per genitori e figli in età 6-11 anni.

Il parco di Villa Mossa, ad Occhieppo Superiore, accoglierà l’evento per genitori con figli piccoli, attraverso il Kamishibai… un antico strumento giapponese di animazione alla lettura. A partire dal racconto di una storia si svilupperanno piccole attività artistiche ed esperienziali immerse nella natura e in un clima di divertimento, gioco e condivisione di un “tempo di qualità”.

Tutte le attività saranno a numero chiuso e rivolte alle famiglie residenti sul territorio del Consorzio I.R.I.S. (con particolare attenzione ai Comuni afferenti il territorio ospitante). È necessaria l’iscrizione attraverso il qr code presente nei volantini o al seguente link

https://forms.gle/PTSmf6w5g3VQDPBV9