Vetrina dell’Eccellenza Artigiana: appuntamento con le migliori produzioni artigianali del Piemonte

Torna l’appuntamento con la “Vetrina dell’Eccellenza Artigiana”, l’iniziativa dedicata alle produzioni artistiche e tipiche di qualità riconosciute con il prestigioso marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”.

Protagoniste della manifestazione saranno venticinque aziende artigiane piemontesi di diversi settori che presenteranno in esposizione e vendita i loro prodotti di pregio: dalle prelibatezze alimentari alla gioielleria, dai metalli al legno, dalla tessitura e abbigliamento all’arte della legatoria e delle decorazioni.

L’apertura ufficiale dell’evento è prevista sabato 16 marzo 2024 alle ore 10.00. La mostra mercato, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico con orario continuato fino alle ore 20.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle 19.00 di domenica 17 marzo, presso il Castello di Novara.

«La Vetrina dell’Eccellenza Artigiana, giunta alla sedicesima edizione, rappresenta un appuntamento imperdibile sia per gli artigiani sia per i visitatori» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Per gli artigiani perché grazie ad essa hanno l’opportunità di presentarsi ad un vasto pubblico, dando vita a incontri e possibili collaborazioni professionali; per i visitatori perché possono toccare con mano la qualità dei prodotti artigianali e conoscere il patrimonio artistico e culturale di cui sono espressione concreta. Manualità e lavoro fatto a regola d’arte sono infatti gli elementi che rendono la manifattura artigiana sempre più richiesta da chi è in cerca di prodotti non solo di qualità superiore, ma capaci anche di evocare storie, tradizioni ed emozioni».

Ad organizzare l’evento è la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con CNA Piemonte Nord, CNA Biella, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Confartigianato Biella e con il patrocinio del Comune di Novara.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Camera di Commercio dove sarà presto disponibile anche il catalogo degli espositori.