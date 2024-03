Vigliano biellese, nasce lo sportello di ascolto dedicato ai commercianti: i dettagli.

«Grazie all’Amministrazione comunale – spiega la Presidente, Cinzia Sola - abbiamo la possibilità di disporre del locale, in piazza Roma, già sede delle Poste. In questa sede, concretizziamo il nostro desiderio di rivolgerci ai colleghi per raccogliere segnalazioni, esigenze, suggerimenti e per facilitare l’espletamento delle pratiche burocratiche che riguardino il Comune o, più in generale, i vari adempimenti inerenti gli operatori economici. Nel quotidiano, riscontriamo che in molti casi le persone preferiscono potersi riferire direttamente a delle persone piuttosto che scrivere email o ricercare sui vari portali le informazioni. Pensiamo di poter essere un utile tramite fra i colleghi e le istituzioni e di poter mettere a disposizione del tempo e la nostra esperienza.

Poter accogliere le persone in un luogo “neutro” è importante, perché il negozio o la sede dell’attività di ciascuno di noi non ci sembrava idoneo: l’ambiente in piazza Roma è quindi funzionale e peraltro già dispone dell’arredo e della dotazione necessaria. «Parlando con i colleghi – aggiunge la Segretaria, Mara Paro – emergono spesso alcune richieste che potrebbero incentivare l’utenza a scegliere gli esercizi commerciali viglianesi: la disposizione di qualche parcheggio, o di strisce pedonali, o ancora la possibilità di posizionare alcune insegne: penso che tali esigenze possano essere poste dall’Associazione, evitando ai colleghi di sentirsi soli nei rapporti con il Comune. È evidente che non intendiamo sostituirci in alcun modo agli uffici preposti: vogliamo indirizzare, se serve, o dare impulso e forza alle soluzioni che qualcuno potrebbe proporre»

Da lunedì 18 marzo, lo sportello della nuova ACAV in Piazza Roma (adiacente la sala consiliare) sarà aperto tutti i lunedì dalle 11 alle 13. «Ma stiamo valutando ulteriori aperture – spiega Cinzia Sola – e in ogni caso è sempre possibile scriverci a nuovaacav@virgilio.it. Contiamo che questa iniziativa possa essere utile a tutto il settore, anche in prospettiva di sviluppare con maggiore energia la promozione sui canali social delle attività viglianesi cui abbiamo lavorato lo scorso anno e che intendiamo rilanciare con nuovi contenuti, e a cui tutte le attività possono fin d’ora fornire i propri contributi.»