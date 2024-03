Plogging alle scuole elementari: dal benessere fisico a quello ambientale.

Plogging, una parola nuova e poco nota. Di cosa si tratta lo scopriranno a breve i bambini di cinque classi delle scuole elementari biellesi che hanno aderito al progetto Muse a Olimpia finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per capirne il significato è necessario conoscere lo svedese: plokka upp significa raccogliere da terra, che unito al jogging (ma anche al walking e al trekking) battezza la disciplina. A livello internazionale si fanno gare e challenge. Il punteggio è la somma di distanze, dislivello, numero e tipologia di rifiuti raccolti.

Eh, sì, rifiuti raccolti nel parco dove si va a correre, lungo i sentieri di montagna, sugli sterrati, rifiuti che purtroppo non mancano! Sensibilizzare i bambini è molto importante, qualche scuola ha il riciclo e il riuso tra i temi di quest’anno, quindi il plogging cade a fagiolo.

Nord Ovest ASD è l’ente attuatore di questa nuova attività ludico-motoria, che sarà tarata sull’età dei bambini con cui la si praticherà. Affiliata UISP, si identifica con i valori di rispetto, solidarietà, tutela dell’ambiente, oltre ovviamente che nella promozione delle attività sportive fin dall’infanzia.

Il plogging si svolgerà come gioco a squadre, dove contano i passi fatti, gli oggetti trovati e raccolti e alcuni esercizi che si faranno fare durante gli incontri. Ma soprattutto ci dovrà essere tanto divertimento e consapevolezza!

Grazie alla collaborazione con SEAB, ogni classe sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata e, durante il primo incontro, ci sarà un mezzo della raccolta differenziata per mostrare ai bambini come funziona la raccolta dei rifiuti.