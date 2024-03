Demenze e Parkinson, incontro partecipato a Ponderano

Quali sono i segnali di esordio delle demenze e quali sono le strategie che si possono mettere in campo per affrontarli. Come funziona la rete di servizi del territorio a servizio delle persone fragili e come accedervi. Che cosa fare dopo una diagnosi di Parkinson e a chi rivolgersi per avere supporto.

Sono questi gli argomenti che AMA Biella e APB, Associazione Amici Parkinsoniani Biellesi, hanno toccato durante l'incontro pubblico di giovedì 7 marzo a Ponderano. Una serata che, come ha ricordato il sindaco Roberto Locca in apertura, è stata organizzata grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione la sala conferenze del centro polivalente, di recente ristrutturato.

L'incontro è stato organizzato nell'ambito del progetto AccompagnaMenti, un'iniziativa sostenuta da tanti enti pubblici e privati del Biellese e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Durante la serata è stato presentato il catalogo dei servizi per le persone con demenze che è consultabile e scaricabile gratuitamente online dall'indirizzo www.mentelocalebiella.it/catalogoservizidemenze