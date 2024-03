Giornata Mondiale del Rene all'Ospedale

Giovedì 14 marzo 2024 ricorre la Giornata Mondiale del Rene, un'occasione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza dei nostri reni e delle cure che li riguardano. Le malattie renali croniche colpiscono circa il 10 % della popolazione e spesso sono silenti, non manifestandosi con sintomi che possono destare allarme o preoccupazione. La loro progressione può portare alla necessità di un trattamento sostitutivo della funzione renale mediante la dialisi e/o il trapianto renale.

La Struttura di Nefrologia e Dialisi dell'ASL di Biella, diretta dal Dott. Colombano Salvatore Martino Sacco, sarà presente con medici specialisti e infermieri dedicati il prossimo giovedì 14 marzo dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle ore 16.30 con una postazione predisposta presso l'atrio dell'Ospedale di Biella per fornire informazioni sulla prevenzione delle malattie renali e per eseguire uno screening di base che prevede la compilazione di un questionario in grado di far emergere condizioni che predispongono a problematiche nefrologiche, la misurazione della pressione arteriosa e, in casi selezionati, uno stick delle urine per la ricerca di anomalie urinarie (proteinuria, microematuria) che rappresentano un indizio di patologia renale.

Sarà presente anche personale delle maggiori associazioni che seguono i pazienti nefropatici quali l'ANED, Associazione Nazionale Emodializzati, e l'AIDO, Associazione Italiana Donatori d'Organo, per fornire ulteriori informazioni sulle loro iniziative rivolte ai cittadini e ai pazienti nefropatici. La Fondazione Italiana del Rene (FIR ONLUS) nasce nel 2000 per migliorare il dialogo e la collaborazione fra tutte le persone che ogni giorno lottano per prevenire e curare le malattie renali.

Secondo la Fondazione FIR prevenire le malattie renali è possibile e ha definito 8 regole d'oro per prevenire le malattie renali:

1. Mantieniti attivo e in forma

2. Controlla periodicamente i livelli di zucchero nel sangue

3. Controlla periodicamente la pressione sanguigna

4. Segui una dieta sana e bilanciata

5. Mantieni un corretto e regolare apporto di liquidi

6. Non fumare

7. Assumi farmaci solo sotto stretto controllo medico

8. Tieni sotto controllo la funzione renale (azotemia, creatinina, esame urine), soprattutto se sei un soggetto a rischio.

La FIR raccomanda inoltre di controllare la pressione arteriosa come semplice strumento per una diagnosi precoce di tutte le malattie renali. Per altre indicazioni consulta un nefrologo, il medico esperto della salute dei reni.